Vier kremper Mona mit Hang zur Ironie

Mit Mundharmonika, Dudelsack, Maultrommel, Klarinette, Bassklarinette, Gitarren, Didgeridoo, einem 25-jährigen Birkenblatt und einer Rattenfalle als Musikinstrumente ausgestattet, spielen und singen die vier Bandmitglieder Reinhard Simbürger, Fritz Messner, Mathias Messner und Fritz Kronthaler in ihrem aktuellen Stück „Wo dahoam“ über Brauchtum, Klischees und erotischen Kartoffelsalat für Vegetarier und Veganer.

„Das Kulturvereinsteam von Kimst´a hat viele Veranstaltungen organisiert, die Donaufestwochen, die Sesselfeste, viele Musikveranstaltungen, Wir spielen Theater und die Wallfahrten, die von Hermi Naderer organisiert wurden“, eröffnet die Obfrau des Vereins Kimst´a Birgit Weichinger das Kabarett. Sie begrüßte die Gäste im ausverkauften Kabarett zu 35 Jahre Kimst´a, Kultur und Dorfleben, bedankte sich bei Familie Hauer für das zur Verfügungstellen des Hofes für die unzähligen Veranstaltungen und bei Uli Schmalzl für Licht und Ton und wünschte dem Publikum viel Spaß mit den Querschlägern.

Die Urquerschlägerformation gibt es seit 1990. Seit 1997 ist auch Mathias Messner als Musiker in der Band, die in ganz Österreich tourt und bei vielen Auftritten auf diversen Festivals begeistert. Beim Kabarett wurden lustige Geschichten über die Lungauer erzählt, die so einiges erfunden haben, von der Schrift, dem allerersten Computer, den erotischen Kartoffeln, der Popmusik und der Nudel, das Wort steht in Lungau für Mehlspeisen aller Art. Im Song „Wilderer gegen Jäger“ wird über einen Lungauer E-Biker gesungen, der von einer Drohne eines Försters verfolgt wird, genervt von den vielen Bikern in seinen Wäldern, das Handy des Bikers keinen Akku mehr hat und schlussendlich von der Bergrettung gerettet werden musste. Auch das Älterwerden der vier kremperen Mona, lungauerisch für nette, angenehme Männner, - auf der Homepage www.querschlaeger.at gibt es ein Übersetzungswörterbuch vom Lungauerischen ins Österreichische - wird besungen. „Von Sex, Drugs and Rock´n´Roll hat sich das Leben während des Häuslebauens verändert zu Flex, Ohropax und Grant´n´Groll. Auch die zwei Lungauer Johnny Walker und Banko Mattl bekommen ihr Fett weg und beim Ignoratenplattler geht es um Fredl, der zum ersten mal ein Didgeridoo in die Hände bekommt und es - weil keiner etwas damit anzufangen wusste - beim Fronleichnamstag zur Segnung in die Kirche mitnimmt. Bei der Wildschweintriologie kommt die Rattenfalle als Musikinstrument zum Einsatz und bei der Klondorf-Ralley geht es über Bodenversiegelung und die Verschwörung der Ortsgestalter. Mit viel Selbstironie, einer einzigartigen Beherrschung vieler unterschiedlicher und spezieller Musikinstrumente und klaren und ausgeprägten Stimmfarben begeisterten sie das gesamte Publikum.