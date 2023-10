„A million dreams“ – auch diesen Song von P!ink hat das Musikteam neben 12 weiteren Liedern aus den verschiedensten Musikgenres für das aktuelle Musik- und Theaterprojekt ausgewählt, in dem es darum geht, sich in unserer krisenhaft empfundenen Gegenwart Gedanken über ein gutes Leben für alle in der Zukunft zu machen. Dabei sind Träume erlaubt, aber man stellt sich im Rahmen des gemeinsamen Erarbeitungsprozesses auch konkreten Wegen, die zu Lösungen führen könnten. „Das Musikprojekt ‚BALANCED – Auf dem Weg zum Gleichgewicht‘ verharrt nicht in der Jetzt-Zeit mit Krieg, Klimakrise, Einsamkeit, Spaltung, globaler Ungleichheit oder Sinnverlust, sondern möchte sich der Utopie eines guten Lebens annähern und auch konstruktive Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und einen wichtigen Beitrag zu einem gelingenden Zusammenleben leisten“, schildert Hausleiter Raphael Kößl und ergänzt: „Es geht um eine gerechtere, solidarische Gesellschaft im Takt mit der Natur!“ „BALANCED“ wurde und wird von vielen ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen inhaltlich entwickelt und von einem rund 40-köpfigen Jugendchor, einer Band und einigen Schauspielern zur Aufführung gebracht. Seit 10. September wird geprobt, erst am vergangenen Wochenende hat man die Intensivprobenphase mit dreitägigem gemeinsamem Singen und Schauspielen im Schacherhof verbracht.

Wege zum guten Leben

Insgesamt sind vier Teams in die Vorbereitung involviert: Neben dem Musik- und Inhaltsteam gibt es ein Allgemeinwohl-Team und auch eines für Öffentlichkeitsarbeit. Es geht um Gemeinschaft, Singen und Schauspiel, Spiritualität, aber auch tiefgehende inhaltliche Auseinandersetzung; junge Menschen bilden hier ein inspirierendes Miteinander, setzen sich mit Zukunftsthemen auseinander und wollen sich konstruktiv in die Gesellschaft einbringen. „An diesem Wochenende konnte man sich Themenkreisen wie ‚Persönliches Gleichgewicht‘, ‚Soziale Gerechtigkeit‘, ‚Freiheit und Sicherheit‘, ‚Im Takt mit der Natur‘ oder ‚Wertschätzendes Begegnen und Miteinander Sein‘ zuordnen, neben dem ‚Tagstarter Sport‘ war aber auch Platz für das Taizé-Gebet“, erzählt die Pädagogische Mitarbeiterin Kerstin Wagner. Auf die Besucher wartet Ende November jedenfalls ein inhaltlich inspirierendes und musikalisch abwechslungsreiches Stück.

Parallel wird im Schauspielteam gearbeitet; Leonard Schöffmann, Sieglinde Pöchhacker, Laura Reithmayer, Hannah Kastler, Saruul Batbayer werden von Regisseur Tobias Resch angeleitet (von links). Foto: Penz

Die Aufführungstermine

Premiere wird am 24. November im Böhlerzentrum in Böhlerwerk (19.30 Uhr) sein, darauf folgt am 25. November eine Aufführung in der Pfarrkirche St. Marien (19.30 Uhr), die letzte Vorstellung gibt es am 26. November im Valentinum in St. Valentin (15.30 Uhr). Karten sind nach Vereinbarung direkt im Schacherhof-Büro abzuholen oder telefonisch zu reservieren. Tel.: 0676/826688394 oder Mail: jugendhaus@schacherhof.at.