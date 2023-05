Das Bühnenstück „Hidden Treasures – verstaubt, versteckt, 100 Jahre unentdeckt“ lockte am Freitag auch viele Ehrengäste in den Pfarrsaal St. Stephan. Direktor Christof Laumer begrüßte die Schwestern der Franziskanerinnen Sonja, Vera und Cornelia, Landtagsabgeordneten Anton Kasser, Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer, Bildungsstadträtin Doris Koch und Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder, die Kindergartenaufsicht unter Ruth Salamon und Veronika Stamminger, die ehemalige Direktorin Hella Danner, den Elternverein und deren Vertretung und wünschte einen vergnüglichen Abend.

Jahrbücher aus dem Jahr 1955

Beim Zusammenräumen des Dachbodens für die bevorstehende 100-Jahr-Feier finden die Schülerinnen der vierten Klassen eine alte Schatztruhe teils voll mit Schätzen aus längst vergangener Zeit, aber auch Fundstücke, die auf den Maturaball „Magic Moments“ am 30. September in der Johann-Pölz-Halle hinweisen. Neben Goldmünzen, Piratenschätzen, Zeitungsartikeln und Jahrbüchern fanden die Schülerinnen Informationen über die Schwestern der Franziskanerinnen, die schon so viel für die Schule geleistet haben. Die vier Klassenvorstände und Elementarpädagoginnen Barbara Kronsteiner, Judith Fellner, Sonja Schachenhofer und Astrid Leonhartsberger begleiteten die insgesamt 37 Schülerinnen der zwei vierten Klassen musikalisch und unterstützten bei der Choreographie und bei der Liederauswahl.

Große Vorfreude auf den Maturaball „Magic Moments“ im Herbst

Schwester „Leonie“ von den Franziskanerinnen kontrollierte zwischendurch, ob der Dachboden schon fertig aufgeräumt ist und inspirierte zum Song We are marching in the light of God. Für die Lichttechnik auf der Bühne waren drei Schüler – Tobias, David und Thomas – aus der dritten Klasse zuständig und für die perfekte Tontechnik sorgten Jonny Leonhartsberger und sein Sohn Tobias. Sieben Schülerinnen waren beim Buffet, wo es selbst gemachte regionale Speisen gab. „Die Ideen zu dem Stück kamen von den Schülerinnen selbst, nur bei der Umsetzung gab es Hilfe vom Lehrpersonal. Die Unterrichtsfächer in Rhythmik, Musikerziehung, Stimmbildung, Sprechtechnik und Instrumentalunterricht fließen in das Stück mit ein“, erwähnt Direktor Laumer. „Ich bin stolz auf meine Schülerinnen, dass sie neben dem laufenden Unterricht auch heuer wieder ein so tolles Theaterstück auf die Bühne gebracht haben.“

