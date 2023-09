Der Welten Schrecken

„Seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann!“, heißt es im 1. Petrusbrief. Diesen Satz hat sich wohl der Linzer Intendant Hermann Schneider als Regisseur für seinen neuen „Freischütz“ zum Ausgangspunkt all seiner Überlegungen erkoren, um Webers romantische deutsche Oper zu „entzaubern“. Daher stellt er den Bösewicht und charismatischen Verführer und Zerstörer Samiel auch von Beginn an auf die Bühne – hervorragend verkörpert vom Schauspieler Sven Mattke –, der im neu gedachten Stück gleichsam Regie führt und permanent, um als dämonische und diabolische Größe aktiv werden zu können, die Fäden zieht.

Das Geschehen auf der Bühne wird also von dunklen Mächten beherrscht, dem alle außer die edelmütige Agathe unterliegen. Um dieser (Neu-)Deutung auch die entsprechende Brisanz zu verleihen, finden sich in diesem „Schauspiel mit Musik“ vor allem in den Momenten der totalen Verunsicherung auch die bedrohlich-experimentellen Klänge aus Pedereckis Komposition „Polymorphia“, zudem ist neben Texten von Goethe und Baudelaire auch Luthers wohl bekanntestes Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ eingebaut, besteht doch das Leben aus einer Kette von Versuchungen, Anfechtungen, Unsicherheiten und Ängsten.

Michael Wagner als überzeugender Kaspar

Die Regie wurde nach der Premiere des „Freischütz“ am 23. September nicht einhellig goutiert, begeistert zeigte sich das Publikum jedoch von den musikalischen Leistungen, allen voran dem Bruckner Orchester unter der genialen Leitung von Chefdirigent Markus Pöschner, der wunderbare Klangteppiche schuf und die Sänger mit viel Einfühlungsvermögen führte. Erica Eloff als Agathe, „Ännchen“ Fenja Lukas oder auch Timothy Richards als Max brachten tolle Leistungen auf die Bühne, der gebürtige Wolfsbacher Michael Wagner bekleidete die intensive Rolle des Kaspars sowohl sängerisch wie schauspielerisch souverän und meint: „Mein Kaspar muss impulsiv, dreist, intrigant, derb und ohne Moral sein; er hängt nicht am Leben, ist ein Außenseiter, der seine Geschichte hat: Enttäuschung – von Agathe abgewiesen –, Resignation mangels Karrierechancen als Erbförster, Kriegstraumata. Seine vordergründige Herzlosigkeit hat verschiedene Ursachen.“ Die Geistergeschichte aus dem 30-jährigen Krieg und die 1820 geschriebene Oper treffen sich in Linz zu einer Inszenierung mit viel Aktualität.

Ein packender Musiktheaterabend also, der jegliche Volkstümelei ausspart und einen völlig neuen Blick auf Webers „Freischütz“ wirft, den man sich gönnen sollte!