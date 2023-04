A Gaudi is – darum musizieren wir gern

Werbung Viele Bauprojekte Anzeige Amstetten auf Erfolgskurs

Am 1. April fand das alljährliche Frühlingskonzert des Musikvereins Kollmitzberg statt und lockte knapp 300 Zuhörerinnen und Zuhörer an. Das Publikum wurde mit sinfonischen Highlights wie „First Suite“ von Gustav Holst oder „Hobbits“ aus „The Lord of the Rings“ von Johan de Meij begeistert und konnte auch schwungvolle Stücke wie das Medley „Nena“ oder „Eine letzte Runde“ genießen. Besonders bemerkenswert war auch der Auftritt des Ausbildungsorchesters „Junior Combo“ unter der Leitung von Kapellmeister-Stellvertreterin Anika Ebner. Das Ausbildungsorchester gab zwei Stücke zum Besten und meisterte seinen Auftritt bravourös.

Kapellmeister Christian Huber und seine Stellvertreterin Anika Ebner haben die Musikanten und Musikantinnen und auch das Nachwuchsorchester durch viele Proben geführt. Obmann Martin Asanger und das gesamte Vorstandsteam haben den Abend mit vielen Helferinnen und Helfern – vom Empfang bis zur Weinbar, von der Bühne bis zum Parkplatz – top vorbereitet und organisiert.

Die Ehrungen führte Maria Fuchsluger, Bezirksjugendreferentin von der Bezirksarbeitsgemeinschaft Amstetten, durch. Für 15 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein Kollmitzberg wurden Kapellmeister Christian Huber, Thomas Huber und Verena Lechner mit der Ehrenmedaille in Bronze geehrt. Die Ehrenmedaille in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Philipp Freynhofer und Margit Waser. Weiters wurden Teresa Fischer und Lea Amon mit Leistungsabzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Der Bürgermeister von Ardagger Johannes Pressl gratuliert außerdem der Stage Time Company mit Trainerin Denise Frischeisen zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Orlando, und ganz besonders Vanessa Prinz, Elisa Höller und Laura Zarl, die in Ardagger leben oder Wurzeln in der Gemeinde Ardagger haben.

