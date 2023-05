Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Challenge

BEZIRK Rund um den Muttertag ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf alljährlich großes Thema. „Wichtig ist, dass man eine Balance schafft, sodass keiner zu kurz kommt. Und das funktioniert nur, wenn der Partner mithilft beziehungsweise man ein gutes Betreuungssystem hat. Da bin ich sehr dankbar für die Hilfe meiner Mutter und Schwiegereltern“, erzählt Daniela Kirchweger. Die Unternehmerin aus Aschbach (Wolkenlos Kosmetik) und Mutter dreier Kinder nützt die Zeit, während die Kinder im Kindergarten und in der Schule sind, zum Kochen und zur Produktion sowie zur Abarbeitung von Bestellungen.

„Die Zeit geht so schnell vorbei“

Für Nina Galtberger (zwei Kinder) aus Winklarn ist es das Wichtigste, „genügend Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich arbeite Teilzeit und möchte die freie Zeit mit ihnen auskosten. Die Zeit, in der sie noch so klein sind, geht so schnell vorbei und als Kind konnte ich selbst die Zeit genießen, wenn meine Mutter nach der Schule für mich da war“, erzählt sie.

Ärztin Elisabeth Mock aus Euratsfeld ist Mutter von drei Kindern. „Ich habe einen tollen Mann, der als Vater Verantwortung übernimmt, ebenfalls in Elternteilzeit arbeitet. Er übernimmt viel Haushaltsarbeit und Kinderbetreuung“, schildert sie. Auch Eltern und Schwiegereltern unterstützen bei der Kinderbetreuung. „Denn auch wenn meine zweijährige Tochter in der Kinderbetreuungseinrichtung des LK betreut wird, die sehr flexible Betreuungszeiten hat, geht sich das mit einem weiteren Kind im öffentlichen Kindergarten und einem Volksschulkind in der Früh nicht aus, wenn wir beide in die Arbeit müssen“, berichtet die Euratsfelderin.

Sie habe das Glück, dass das Landesklinikum und der Arbeitgeber ihres Mannes sehr entgegenkommend seien bei Dienstplangestaltung und Arbeitszeitverteilung. Für viele andere Familien sei es schwieriger Kinderbetreuung und Arbeitszeiten zu vereinbaren. „Hier muss noch ganz viel passieren! Besonders bei uns in Niederösterreich bin ich pessimistisch: Mit der schwarz-blauen Regierung sind Care Arbeit und Chancengleichheit offenbar von der Prioritätenliste verschwunden“, sagt Mock, die politisch für die Grünen aktiv ist.

„Die Mütter halten das Werk am Laufen“

„Es sind immer noch die Mütter, die das Werk am Laufen halten“, weiß Silvia Schindlegger aus Ferschnitz. Die Mutter von zwei Kindern verweist darauf, dass es viel Einteilungsarbeit brauche. Auch wenn Großeltern und Partner helfen. „Gut ist, dass die Lücke in der Kinderbetreuung geschlossen wurde und Kinder nun ab 2 Jahren in den Kindergarten gehen können. Das wäre für mich zwar zu früh, aber es ist gut, dass man den Müttern freistellt zu entscheiden, wann sie wieder arbeiten gehen und in welchem Ausmaß“, führt sie aus. Bei einer Vollzeitarbeit als Mutter und im Job zu funktionieren sei aber eine große Challenge.

Und ist der Muttertag auch heute noch zeitgemäß? „Nicht nur die Mütter freuen sich über die kleinen Gesten, die man von den Kindern bekommt, sondern auch die Kinder selbst. Ein selbst gemachtes Geschenk ist wohl das Schönste“, blickt Daniela Kirchweger dem Tag mit Vorfreude entgegen. Nina Galtberger betont, dass in ihrer Familie ihr Muttersein das ganze Jahr über geschätzt wird. „Wie der Vatertag ist der Muttertag eine Tradition, die auch von der Schule aus gelebt wird. Natürlich ist es sehr rührend, wenn ich an diesem Tag kleine Aufmerksamkeiten von meinen zwei Kindern bekomme und sie mir ein erlerntes Gedicht vortragen“, schildert sie.

Für Silvia Schindlegger ist die (Vor)Freude der Kinder etwas Besonderes: „Sie fiebern dem Tag richtig entgegen. Man merkt, dass sie glücklich sind, wenn sie im Kindergarten etwas basteln oder ein Muttertagsgedicht lernen und vortragen und so eine Freude bereiten“.

Elisabeth Mock sieht es kritisch. „Die Verherrlichung der Mutterrolle sorgt bei mir für Unbehagen. Einerseits macht das einen irren Druck auf alle Mütter. Wer will nicht die beste Mama der Welt sein und fühlt sich doch zwischendurch auch immer wieder wie eine Versagerin, wenn zum Beispiel der Geduldsfaden reißt und frau mit ihrem Kind schreit?“, meint sie. Außerdem würden diese Feiertage das Leben für Eltern und besonders Kinder, die nicht in klassischen Familien aufwachsen, noch einmal schwieriger machen. Egal ob durch Scheidung, körperliche oder psychische Krankheit oder durch den Tod von Eltern. „An Muttertag oder Vatertag wird ganz tief in diesen Wunden gebohrt und weshalb ich für die Abschaffung von Muttertag und Vatertag bin“, sagt Mock. Nichtsdestotrotz freut sie sich, wenn ihre Kinder ihr sagen, wie lieb sie sie haben: „Aber an jedem Tag.“

