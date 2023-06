Nach 30 Jahren Therapiezentrum in Amstetten übersiedelt in die Wiener Straße

Das neue Institut für Physikalische Medizin in der Wiener Straße in Amstetten nimmt am 3. Juli den Betrieb auf. Foto: Kovacs

E ine Ära geht zu Ende: 30 Jahre lang wurden im Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Eggersdorfer Straße 26 in Amstetten Patientinnen und Patienten behandelt und kleinere und größere körperliche Beschwerden ausgemerzt. Mit 15. Juni schließt es seine Pforten. Ab 3. Juli geht dafür das moderne, neu errichtete Gebäude in der Wiener Straße in Betrieb.

30 Jahre lang wurden im alten Institut in der Eggersdorfer Straße Patientinnen und Patienten behandelt- mit 15. Juni hat das Gebäude für diesen Zweck ausgedient. Foto: Kovacs Im alten Therapiezentrum wurden jährlich fast 194.000 Therapien durchgeführt und täglich rund 200 Patienten betreut. Das führte in den letzten Jahren zu akutem Platzmangel und vor allem Personen mit einer längeren Anreise taten sich schwer, in der Nähe einen Parkplatz zu finden. Das wird künftig kein Problem mehr sein, denn im Gegensatz zum Standort in der Eggersdorfer Straße werden beim neuen Gebäude in der Wiener Straße 54 ausreichend Abstellflächen zur Verfügung stehen. Auf einer Fläche von 3.400 Quadratmetern hat eine Investorengruppe um Betreiber Primar Helmut Kern einen dreigeschoßigen Gebäudekomplex errichtet, der einen Nutzungsmix aus verschiedenen Gesundheitsangeboten sowie Büros aufweist. Das Herzstück des Gebäudes stellt das neue Institut für Physikalische Medizin dar. Dort sollen sämtliche physikalische Therapien, physikalische Diagnostik und ärztliche Therapien sowie diverse Formen der ambulanten Rehabilitation angeboten werden. Etwa 650 Meter vom Landesklinikum entfernt und direkt am Bahnhof gelegen ist der Standort natürlich ideal. Groß ist die Vorfreude auf die neuen modernen Räumlichkeiten natürlich auch bei den 35 Angestellten des Therapiezentrums . Das Gesamtprojekt sieht vor, dass in einer späteren Bauphase 2 noch ein zweiter Block auf den ersten aufgesetzt wird, voneinander getrennt durch einen Terrassen- und Gartenbereich. Dort soll dann vor allem Wohnraum geschaffen werden.