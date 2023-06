SPÖ-Granden aus dem Bezirk Amstetten: „Müssen an einem Strang ziehen“

Die Delegierten aus dem Bezirk Amstetten beim Bundesparteitag. Foto: SPÖ

Statement Bezirksparteiobfrau und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig

„Nach durchaus turbulenten Wochen, in denen diskutiert wurde, die Mitglieder befragt wurden und heute schlussendlich nach einer fairen, inhaltlichen Diskussion die Delegierten am Bundesparteitag abgestimmt haben, heißt es nun, geschlossen hinter dem neuen Vorsitzenden Hans-Peter Doskozil zu stehen und gemeinsam mit voller Kraft für die Menschen in Österreich zu arbeiten! Ich weiß dass das gelingen wird, weil es uns wichtig ist und weil wir alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind, das war heute auch ganz klar spürbar. Hans Peter Doskozil wurde mit 53,02 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ich gratuliere herzlich dazu. Respekt auch an Andreas Babler für sein engagiertes Eintreten für eine starke Sozialdemokratie! Ich hoffe auch, dass HPD Andi Babler mit ins Team holt, ein erstes Handreichen hat ja heute bereits stattgefunden und auch, dass Andi Babler sich hereinholen lässt.“

Statement Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr

„Die Menschen in unserem Land brauchen gerade jetzt eine starke Sozialdemokratie, die sich für sie einsetzt bei Themen wie der Teuerung, Pflege, Wohnen, Klimaveränderung und vieles mehr. Daher heißt es jetzt gemeinsam und geschlossen zu arbeiten. Gratulation an den neuen Vorsitzenden Hans Peter Doskozil und viel Kraft für unsere gemeinsamen Herausforderungen!“

Statement Armin Bahr, Vizebürgermeister von Waidhofen an der Ybbs

„Nach diesem Parteitag gilt es, wieder an einem Strang zu ziehen und alle Teile unserer Partei zu einen. Dann werden wir auch die Deutungshoheit und an Glaubwürdigkeit gewinnen. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit den Menschen die Herausforderungen unserer Zeit gut meistern werden!“

Stimmen aus der Basis

Hubert Henickl, SPÖ Seitenstetten

Hubert Henickl, SPÖ-Obmann Seitenstetten Foto: Penz

„Eigentlich bin ich ja Fan von Pamela Rendi-Wagner gewesen; ich hatte mehrmals mit ihr persönlich Kontakt und denke, sie hat gute, solide Arbeit geleistet. Nun hoffte ich auf Babler, Doskozil ist es geworden, was hoffentlich alle so akzeptieren. Es wird ganz wichtig sein, wie die beiden nun miteinander umgehen. Ich stehe voll hinter dem neu gewählten Parteichef, solange er mit von anderen hart verdientem Steuergeld nicht sinnlose Ziergegenstände ins Parlament stellt. Persönlich kann ich noch nicht wirklich einschätzen, wie er die Partei führen wird, als Lokalpolitiker hoffe ich aber, dass er im Bund bald Verantwortung übernehmen kann, Bundeskanzler wird und Dinge umsetzt, die dem Volk in Form von gezielter Unterstützung zugutekommen. Jetzt aber muss vorerst einmal die Einigung der Partei gelingen, dann wird vieles möglich.“

Harald Raab, SPÖ-Gemeinderat in Wolfsbach

Harald Raab, SPÖ-Gemeinderat in Wolfsbach Foto: Penz

„Ich hoffe in erster Linie, dass nun Ruhe einkehrt, denn die Partei hat sich im letzten halben Jahr schon recht lächerlich gemacht. Es wird wichtig sein, Meinungsverschiedenheiten intern auszutragen, gemeinsam zum Wohl des Volkes zu arbeiten und an einem Strang zu ziehen. Von Doskozil erwarte ich mir konkret, dass er die dringenden Bürgeranliegen aufgreift und dort versucht, die Probleme zu lindern, wo der Schuh am ärgsten drückt. Ich wäre zwar persönlich für Babler gewesen, traue aber dem neuen Parteichef mehr Führungsqualität und auch ein Mehr an politischer Erfahrung zu, die derzeit großen Herausforderungen zu bewältigen, schließlich war er schon Minister und ist derzeit Landeshauptmann. Er kann unser nächster Bundeskanzler werden!“