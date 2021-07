Ein weiterer Dank gilt allen weiteren Einsatzkräften, den Behörden, den politisch Verantwortlichen und den Medien für die gute Kooperation!" An diesem Tag zeigte sich wieder, wie wichtig jede einzelne Feuerwehr und dass man gut aufgestellt ist", so Bezirksfeuerwehrkommandandant Rudolf Katzengruber und sein Stellvertreter Josef Fuchsberger. Außerdem erinnert das Bezirksfeuerwehrkommando, dass die Feuerwehren oftmals kameradschaftlich in den Nachbargemeinden ausgeholfen haben und sich nach dem 18. Juli an den umfangreichen Reinigungs- und Aufräumungsarbeiten beteiligt haben. Hier gelte: "Der Nächste ist überall!"

Die Feuerwehren im Bezirk Amstetten waren wegen des Starkregens enorm gefordert und leisteten über 400 Einsätze ab. Nachdem am Samstag besonders die Einsatzkräfte im Westen und im Ybbstal gefordert waren, waren am Sonntag, 18. Juli, fast alle der 88 Wehren im ganzen Bezirk gefordert. Vor allem Menschenrettungen, Tierrettungen, Fahrzeugbergungen, Auspumparbeiten und das Absperren von Straßen beschäftigten die Wehren. Außerdem halfen sie der Bevölkerung bei den Aufräum- und Reinigungsarbeiten.

Einige Problemstellen: In Ferschnitz wurde ein Straßenstück unter- und weggespült, in Ernsthofen kam es zu einem Felssturz bei der Steyrer-Bahn (zwischen St. Valentin und Steyr), die gesperrt werden musste, und in Neuhofen/Ybbs stand der Friedhof unter Wasser.

An der Donau wurde der Hochwasserschutz aufgebaut und es wurde immer wieder kontrolliert, ob sich Personen im Gefahrenbereich befinden. In zwei Ortschaften wurde Zivilschutzalarm ausgelöst – in Ferschnitz und Neuhofen/Ybbs. In Aschbach gab es Zivilschutzwarnung. Am 19. Juli wurden Neuhofen an der Ybbs, Ferschnitz und Euratsfeld zu Katastrophengebieten erklärt.