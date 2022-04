Mann brach Post-Schließfächer in Amstetten auf und stahl Auto

Werbung Sparkasse Anzeige Unser Land braucht Landwirt:innen, die an die Zukunft glauben...

Um 3.05 Uhr am 12.4. nahm der vorerst unbekannte Täter auf dem Parkplatz am Graben einen Pkw mit angestecktem Startschlüssel unbefugt in Betrieb und beschädigte beim Zurückschieben die dortige Schrankenanlage. Er suchte daraufhin mit dem Schlüssel und einem Handy, das im Fahrzeug lag, das Weite. Im Parkhaus am Graben fand er ein Auto, dass unversperrt war und dessen Ersatzschlüssel in der Mittelkonsole lag. Damit fuhr er Richtung Waidhofen an der Ybbs. Auf Höhe der Firma Forster kam er dort mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte mit dem rechten Hinterreifen gegen den Randstein, wodurch dieser platzte und eine Weiterfahrt unmöglich wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs wurden auf das Unfallauto aufmerksam. Als sie den Lenker ansprachen, teilte dieser ihnen mit, dass er das Auto in Amstetten im Parkhaus gestohlen habe und er damit nach Hause nach Gaflenz fahren wollte. Darauf hin nahmen die Polizisten ihn fest und brachten ihn zur Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs, wo sie seine Identität feststellten.

Auf Grund von Videoaufzeichnungen konnten sie den Mann als jenen identifizieren, der im Postamt Amstetten die Schließfächer aufgebrochen hatte und beim Parkplatz Graben mit dem Auto gegen den Schranken gefahren war.

Der 25-Jährige war in der Vernehmung umfassend geständig. Aufgrund der Einnahme von sieben Stück Benzos (sie wirken angstlösend und vermitteln bei einer hohen Dosis ein Gefühl von Sorglosigkeit) will er sich aber bis auf den Unfall nahe der Firma Forster an nichts mehr wirklich erinnern können.

Die Staatsanwältin verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.