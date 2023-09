Es „grünt“ auch in St. Peter

Bürger mit den verschiedensten Hintergründen schließen sich zusammen, nicht nur, um Probleme unserer Zeit wie Klimawandel, Energiekrise oder Krieg am Wirtshaustisch zu diskutieren, sondern durch politische Mitgestaltung auch etwas zu bewegen und zu verändern. Im Sommer 2022 schließlich hat sich tatsächlich eine „grüne“ Ortsgruppe zusammengefunden, um für ein klimaneutrales St. Peter einzutreten. „Unser Ort soll nach Möglichkeit in einigen Jahren energieautark werden! Wir erkennen den Wert des Handelns im Kleinen wie im Großen und schreien nicht einfach nach Klimaneutralität, sondern versuchen dies mit Forderungen nach sichereren Schulwegen für Kinder oder auch dem Schaffen eines grünen Ortskerns zu vereinen. Es sind Maßnahmen, die das Leben für alle Menschen in Sankt Peter besser machen sollen!“, zitiert Gerhard Schaupp aus dem örtlichen „Parteiprogramm“. Dabei soll das Setzen positiver Anreize statt dem Aufstellen von Verboten als Devise gelten. Der Ausbau von Alternativenergien, Wärmedämmung, Elektroautos oder auch das Bilden von Energiegemeinschaften mit Wertschöpfung in der Region sind als Beispiele für einen guten Weg zu Energieautarkie zu nennen.

Filmvorführung „Bauer unser“

Um das charakteristische Erscheinungsbild des Marktes zu erhalten, müssen ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Flächenfraß und Versiegelung gilt es zu vermeiden, gezielter Baumschutz oder auch Renaturierungsflächen müssen ernsthaft diskutiert werden. Im Mobilitätsbereich sollten sinnvolle Alternativen mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder auch sichere Schulwege geschaffen werden. Den Grünen sind aber auch der Meinungsaustausch an sich zu brennenden Fragen unserer Zeit besonders wichtig, gleichermaßen Soziales, die Wohnsituation oder auch die Wegwerfgesellschaft Betreffendes. Im ländlichen Raum ist freilich gerade auch die Landwirtschaft ein brennendes Thema: „Wir müssen die Stärken unserer Region sowie unsere eigene Lebensmittelproduktion mehr betonen, regionale Vermarktungsformen fördern und unser Trinkwasser sichern“, zählt Biobauer Ernst Halbmayr nur einige wichtige Parameter auf und ergänzt: „Aber unsere schöne Kultur- und Erholungslandschaft soll auch touristisch genutzt werden können!“ Der Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft bietet laut den Grünen darüber hinaus Chancen, denn Investitionen in „grüne“ Technologien schaffen neue Arbeitsplätze, fördern Innovation und stärken auch die Wettbewerbsfähigkeit.

Am Freitag, 15. September, 19 Uhr, wird nun ins Schloss zur kostenfreien Vorführung des Films „Bauer unser“ mit anschließender Podiumsdiskussion geladen. Der Filmemacher Robert Schabus zeigt die Entwicklung von der Bauernschaft über die Landwirtschaft bis zur Agrarindustrie auf, worunter neben den Bauern selbst auch Tiere und Konsumenten leiden. An der anschließenden Podiumsdiskussion werden sich Landschaftsplanerin Barbara Heiss, Biobauer Ernst Halbmayr und Milchbauer Michael Pfaffenbichler beteiligen.

Info: https://noe.gruene.at/gemeinden/stpeterau