Müllprojekt an der Mittelschule Ardagger

In der Vorwoche fand in der Mittelschule Ardagger ein Müllprojekt statt. Die ersten und zweiten Klassen besuchten das Entsorgungsunternehmen Baier in Ardagger, die dritten und vierten Klassen die Recyclingfirma Müller-Guttenbrunn in Amstetten.

In beiden Betrieben erfuhren die Schülerinnen und Schüler viel Wissenswertes zu fachgerechter Entsorgung und nachhaltiger Wiederverwertung von Abfallprodukten. Die Schule bedankt sich bei beiden Unternehmen herzlich für das Entgegenkommen, das den Kindern praxisnahe Einblicke ermöglicht hat.

In der Schule wurde ein Stationenbetrieb veranstaltet, bei dem zum Beispiel natürliches Shampoo selbst hergestellt oder Deko aus recycelten Materialien wie Gurkengläsern und alten Büchern gebastelt wurde. Außerdem erfuhren die Kinder interessante Fakten zu den Themen Müllvermeidung beim Schuleinkauf, die Entstehung beziehungsweise Entsorgung eines Smartphones, richtige Mülltrennung, umweltfreundliche Sportarten oder auch zu klimarelevanten Aspekten bei der Herstellung und Wiederverwertung von Kleidung. Ihr erworbenes Wissen konnten sie am letzten Projekttag bei einer „Müllionenshow“ unter Beweis stellen.

Dieser Artikel wurde von den Schülerinnen Selina Haag, Emma Zirwig, Anna Vorlaufer, Viktoria Maximoff und Gloria Allhutter verfasst.