Zeillern setzt auf Ausbau der Photovoltaik-Anlagen

„Wir sind eine E5-Gemeinde und wollen so ökologisch und nachhaltig wie möglich agieren. Unser Ziel ist es daher auch, den Strom, den wir benötigen, möglichst selbst zu produzieren“, sagt Bürgermeister Friedrich Pallinger.

Rund 63.000 Euro hat die Gemeinde in zwei Photovoltaik-Anlagen am Gemeindeamt (22,8 kWp) und am Kindergarten (16,4 kWp) investiert, die kurz vor der Inbetriebnahme stehen. Weitere Projekte sind in Planung. „Auf dem Union-Gebäude wollen wir eine 30-kWp-Anlage errichten und auf dem Feuerwehrhaus Paneele mit einer Leistung von 95 kWp installieren“, berichtet Pallinger. Die Aufträge sind bereits ergangen, die Lieferung wird aber noch auf sich warten lassen.

PV-Anlagen gibt es in Zeillern auch schon auf der Schule (20 kWp), der Kläranlage (16 kWp), dem Bauhof (30 kWp) und dem Schloss (28 kWp). „Im Zuge des Schlossumbaus planen wir auch dort noch eine weitere große Anlage zu installieren“, berichtet der Bürgermeister. „Unser Ziel ist es, wirklich alle Dächer von öffentlichen Gebäuden zur Energieerzeugung zu nutzen.“

Der erzeugte Strom wird, soweit möglich, selbst verbraucht – zum Beispiel auf der Kläranlage. Der Überschuss fließt in das öffentliche Netz. Entsprechende Vereinbarungen mit der EVN sind vorhanden.