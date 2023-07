Nachruf: „Hannes Kropfreiter hat für die Kultur gelebt“

NÖN-Kulturfachmann Leopold Kogler ist auch ein langjähriger Wegbegleiter von Johann Kropfreiter. Foto: NÖN

Johann Kropfreiter, einstiger AVB-Manager (seit Herbst 1986) und Intendant des Musicalsommers Amstetten (seit Juni 1999) wurde der Hobel sprichwörtlich aus der Hand gerissen. Am 29. Juni verstarb er nach kurzer, schwerer Krankheit. Das große Lebensprojekt des Kulturmanagers war die Pölz-Halle, mit der er 33 Jahre engstens verbunden war. In die Ära Kropfreiter fielen einerseits große Musicalerfolge des Hauses, wie „The Rocky Horror Show“, „Hair“, „Aida“ oder „Jesus Christ Superstar“, aber auch Mammutaufgaben der Sanierungs- und Revitalisierungsarbeiten in der Pölz-Halle, die er fast schon als „sein Wohnzimmer“ titulierte.

Der gelernte Tischler, der nach Auslandserfahrungen in einem großen heimischen Unternehmen ins kulturelle Metier wechselte, versuchte als Kulturmanager alle Sparten, von Kammermusik über Kabarett bis hin zu Theater- und Opernvorführungen zu bedienen. Gerhard Sengstschmid, enger Freund und Wegbegleiter findet zu seinem Tod stimmige Worte. „Das kulturelle Herz Amstettens schlägt nicht mehr…! Dennoch ist es tröstend, zu sehen, was Hannes, wie wir ihn alle genannt haben, alles bewirkt und uns hinterlassen hat.“

Hannes Kropfreiters Vermächtnis lebt ohne Zweifel weiter: In all den Erinnerungen von hunderttausenden Theaterbesuchern an wunderbare Abende, für die er verantwortlich zeichnete. Unvergessen bleiben für seine Freunde und Wegbegleiter die vielen Gespräche mit einem durch und durch kulturaffinen Menschenfreund, dem auch die Jugend immer ein großes Anliegen war.

„Ich lernte Hannes als engagierten Intendanten kennen, der mir nicht nur meine erste Aufgabe 1987 bei der Zirkuskomödie „Feuerwerk“ an der Seite von Freddy Quinn vermittelte und so die Liebe zum Theater entzündete. Er war immer auch im Sinne der künstlerischen Seite als Partner ein Ermöglicher von Kultur und im Speziellen für das Musical. Er lebte für die Kolleginnen und Kollegen und verfolgte mit Konsequenz seine Ziele“, sagt Michael Garschall, Intendant der Blindenmarkter Herbsttage.

Für mich persönlich war der Hannes Kropfreiter als AVB-Chef einerseits eine treibende Kraft, andererseits ein Ruhepol. Es gab kaum eine Vorstellung ohne seine Anwesenheit und er gewährleistete einen reibungslosen Theater-und Konzertbetrieb. „Seine Partner im künstlerischen Bereich konnten sich immer auf ihn verlassen. Er unterstützte und beschützte sie und war stets mit Rat und Tat zur Seite“: Diesen Satz habe ich seit Bekanntwerden der Todesnachricht schon einige Male gehört.

Hannes Kropfreiter hat für die Kultur in der Region gelebt. Ich persönlich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Hilfsbereitschaft, seine Freundlichkeit und seinen feinsinnigen Humor. „Hannes, du warst mir ein wertvoller Freund. Der Hobel von deiner Bank sollte einen ehrenden Platz in der Pölz-Halle finden. Es wäre ein schönes Zeichen!“