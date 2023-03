Kanalsanierung in Oed-Oehling wird nach zehn Jahren abgeschlossen

„Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 ist halbwegs erfreulich“, sagt Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Immerhin weist er ein Nettoergebnis von 414.000 Euro auf – Geld, das ins Budget 2023 überführt werden kann. Insgesamt hat die Gemeinde im Vorjahr rund zwei Millionen Euro investiert, davon sind 1,6 Millionen in den Straßenbau geflossen. Die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Oed und eine Siedlungsstraße in der Obstgartensiedlung waren dabei die Großprojekte.

Zugleich mit dem Rechnungsabschluss hat der Gemeinderat in der Vorwoche einen Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2023 beschlossen – in der erfreulichen Annahme, dass die Ertragsanteile von Bund und Land um zwei Prozent höher sein werden, weil die Wirtschaft gut läuft. Dafür fallen allerdings die kommunalen Investitionsprogramme der Pandemie-Zeit weg. Was die Gemeinden finanziell auch zu spüren bekommen, sind die zweieinhalb Mal so hohen Energiekosten, plus die inflationsbedingten Gehaltserhöhungen für die Bediensteten.

Großteil der Schulden durch Gebühren gedeckt

Dennoch hat Oed-Oehling heuer wieder große Projekte in der Pipeline. „So wird es das Grande Finale bei der Kanalsanierung in Oed und Öhling geben. Vor zehn Jahren haben wir damit angefangen. Mit der Haabergstraße in Öhling, der Petrusstraße in Oed und mit Oedschachen, wo wir auch ein Rückhaltebecken errichten, bringen wir es zum Abschluss“, sagt Hinterholzer. Auch Wasserleitungen in Oed, die noch aus Asbestzement bestehen, werden erneuert, was rund 293.000 Euro kostet. Insgesamt investiert die Gemeinde heuer 2,74 Millionen Euro, davon fließen rund 1,1 Millionen in den Straßenbau. Weitere Projekte sind der Radweg an der Url, der Grundankauf für den Ausbau des Feuerwehrhauses in Oed und und die Errichtung einer PV-Anlage am Bauhof in Öhling.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde wird auf 7,8 Millionen Euro steigen, wobei 5,3 Millionen aber durch Gebührenhaushalte (Kanal/Wasser) gedeckt sind. Eine Gebührenerhöhung wird es nicht geben. „Das verdanken wir dem Bevölkerungszuwachs. Es nehmen mehr Leute den Kanal in Anspruch, dadurch kommen mehr Gebühren herein und wir können trotz der hohen Investitionen ausgeglichen bilanzieren“, sagt Hinterholzer.

Ein Projekt, das heuer auch begonnen wird, ist der Bau eines neuen Gebäudes am Gelände des ehemaligen Nefischerhauses in Oed durch die Genossenschaft MBG. 19 Wohnungen sollen entstehen und vorne ein Caféhaus. Das Baugenehmigungsverfahren läuft derzeit. „Wichtig ist das Projekt für uns als Gemeinde auch deshalb, weil vor dem Haus ein kleiner Ortsplatz entstehen wird, auf dem künftig Feierlichkeiten stattfinden können“, sagt Hinterholzer.

