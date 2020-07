Der Stadtwanderweg beginnt am Hauptplatz und führt die Ardaggerstraße hinaus. Gleich bei der ersten Gelegenheit biegt er links in die Edlastraße und führt im Edlapark auf einem schattigen wunderschönen Weg in Richtung Praglgraben. Von dort geht der (ab Anfang August) beschilderte Weg durch den Gemeindewald auf die Oiden hinauf, wo er dann rechts abbiegt und die Greiner Bundesstraße quert . Dann führt er geradeaus weiter zum Bauernhaus Zehethofer und danach links durch die Unterführung der Autobahn . Kurz danach führt die Route auf einem Wirtschaftsweg in den Wald hinein. Bei der nächsten Kreuzung geht es dann rechts zu einem Feld, das am links vorbeiführenden Wirtschaftsweg passiert wird. Entlang der Autobahn führt die Route dann zum Obstgarten Distelberger und zum GenussBauernhof .

Die Gehzeit beträgt etwa eine Stunde und es sind rund 100 Höhenmeter zu bewältigen.

Der Weg ist überwiegend beschattet, sodass es auch im Sommer richtig Freude macht, darauf zu spazieren.