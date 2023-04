Amstettner Bürger-Energiegemeinschaft gegründet

Strom im eigenen Nahbereich zu erzeugen und damit lokal verfügbar zu machen, ist Zweck der neuen Bürgerenergiegemeinschaft Amstetten, die in Form einer Genossenschaft gegründete wurde. Die Gemeinschaft wird in den nächsten Monaten ein konkretes Angebot für den Bezug von lokalem Ökostrom an alle bereits angemeldeten, aber auch zusätzlichen Interessentinnen und Interessenten stellen.

Bei der Bürgerenergiegemeinschaft gilt es, eine Balance zwischen „Stromerzeugung“ und „Stromverbrauch“ über alle Mitglieder zu erzielen und damit eine langfristige, lokale Energiesicherheit auf Basis des regional erzeugten Stroms zu ermöglichen. Der Vertrag mit dem bestehenden Stromanbieter bleibt dabei für jeden Teilnehmer immer aufrecht.

Die in Amstetten bereits geleisteten Vorarbeiten zeigen deutlich, dass die Bürgerenergiegemeinschaft Amstetten eine der größten derartigen Initiativen in ganz Österreich sein kann, wenn viele mitmachen. Innerhalb der BEG können alle Teilnehmer erneuerbaren Strom aus der Region Amstetten beziehen und/oder verkaufen. Mitglieder können Privat- oder Rechtspersonen, Gemeinden der Region Amstetten, aber auch Betriebe sein, die im Nahebereich der Erzeugungsanlagen angesiedelt sind. Dem Gesetz nach liegt der Zweck von Energiegemeinschaften im Nutzen für das Gemeinwesen.

Für weitere Auskünfte steht beim gda Amstetten Eva Zirkler (zirkler@gda.gv.at), 07475/53340-210 oder 0664 5430266) zur Verfügung.

Klima- und Energiemodellregion (KEM)

Die Region Amstetten bildet mit den 35 Mitgliedsgemeinden des gda die Klima- und Energiemodellregionen Amstetten Nord und Amstetten Süd. Das Ziel dieser Modellregionen ist es, durch die nachhaltige Nutzung vorhandener, regionaler Ressourcen sowie die Effizienzsteigerung in vielen Prozessen Energie zu sparen, Treibhausgasemissionen zu minimieren und die Region unabhängig von Energieimporten zu machen. Ein ambitioniertes Ziel, das durch die Unterstützung engagierter Gemeinden, Bürger, Unternehmen und Vereine erreicht werden kann.

Weitere Informationen: https://gda.gv.at/klima-und-energie

