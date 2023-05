Bezirk Amstetten: „Nahversorger sind wichtig“

Unter dem Motto „Fahr nicht weiter, kauf beim Leitner“ startete Kaufmann Marco Leitner im Februar dieses Jahres seinen Nah & Frisch in Zeillern. Der Traum von der Selbstständigkeit verfolgte ihn schon sein ganzes Leben. „Ich habe den Nah & Frisch am 2. Februar um 7 Uhr übernommen und um 10 Uhr die erste Mail von meinem Stromanbieter zur Vorauszahlung der Stromrechnung bekommen“, sagt Leitner.

Konkurs aufgrund der Pandemie

Der vorhergehende Besitzer des Kaufhauses Nah & Frisch Fekete (Honeder) hat die Pandemie nicht „überlebt“ und musste Konkurs anmelden. Leitner war immer Kunde und ist auch wohnhaft in Zeillern. Seine Kunden sind froh, dass er das Geschäft übernommen hat. „Nahversorger sind wichtig, denn viele Personen haben nicht immer die Möglichkeit, in die Stadt zu fahren. Außerdem hat unser Nah & Frisch alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Das Kaufhaus ist sehr familiär, was ich sehr schätze, und der persönliche Kontakt – der in den größeren Geschäften oft fehlt – ist mir sehr wichtig,“ begründet Margit Huber, die seit jeher regelmäßig im Nah & Frisch einkauft, die Vorteile des kleinen Nahversorgers. Das Geschäft besitzt eine Poststelle, eine Trafik und Produkte des täglichen Bedarfs, wie Milchprodukte, Brot und Gebäck. Die Kundenfrequenz sei gut, er hat auch viele Stammkunden, die es schätzen, zu Fuß oder mit dem Rad einkaufen gehen beziehungsweise fahren zu können. „Viele Leute verfahren mehr Sprit, als sie sich im Endeffekt beim Einkauf in einem einzigen, regionalen Geschäft ersparen würden“, sagt der Chef. Es kommen auch immer mehr jüngere Kunden in seinem Laden einkaufen, die die große Auswahl schätzen.

Als größtes Problem sieht Leitner den hohen Kostenanstieg der Strompreise. „Bei Übernahme habe ich 0,62 Cent/Kilowatt bezahlt. Mittlerweile ist der Strompreis auf 1,50 Euro/Kilowatt angestiegen. Eine dreifache Steigerung ist für mich nicht tragbar,“ betont der Kaufmann. Zudem gestalten die großen Geschäfte – größtenteils durch das Angebot von Eigenmarken – Preise, mit denen die Nahversorger nicht mithalten können. „Das Einkaufsverhalten hat sich seit der starken Inflation sehr verändert. Viele Kunden kaufen Billigmarken und sparen bei der Auswahl der Produkte. Das reduziert meine Gewinnmarge“, betont Leitner. Er hofft auch auf mehr Entgegenkommen von Lieferanten, die den größeren Abnehmern starke Mengenrabatte gewähren, weshalb er mit seiner Preisgestaltung nicht mithalten kann. „Dass ich mit dem Nahversorger nicht reich werde, das war mir vorab bewusst. Aber dass der Nah & Frisch in Zeillern erhalten bleibt, war mir wichtig und dafür kämpfe ich bis zum letzten Atemzug.“

Geschäft gibt es seit 100 Jahren

In der Greißlerei von Isabella Reder-Schneider in der Fabrikstraße 7 in Amstetten hat die Inhaberin einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Das Geschäft hat seit 100 Jahren Bestand und wurde bereits von ihrer Großmutter und ihrer Mutter betrieben. Wir haben bis jetzt alle Krisen gut überstanden.“

Seit 15 Jahren ist sie die Geschäftsführerin. „Das Geschäft ist seit jeher im Besitz meiner Familie und wir brauchen für die Fläche keine Miete zu bezahlen. Wäre das der Fall, wäre es für uns schwierig, bestehen zu können“, betont die Inhaberin. Auch sie hat viele Stammkunden und hebt die gute Lage des Geschäfts und die Öffnungszeiten – halb 5 Uhr früh – für die hohe Kundenfrequenz hervor.

Viele Kunden schätzen den persönlichen Kontakt, das familiäre Verhältnis des Teams und die rasche Bedienung. „Das Geschäft in meiner unmittelbaren Nähe ist sehr individuell. Man muss nicht stundenlang an den Kassen anstehen und bekommt sofort, was man braucht“, begründet Gerald Fasching seinen wöchentlichen Einkauf in der Greißlerei. Bei einigen Kunden kommen auch noch Kindheitserinnerungen auf. Die Einrichtung ist seit den 50er-Jahren unverändert, es gibt auch noch die alten Schubläden, aus denen ihre Großmutter Mehl und Zucker mit der Holzschaufel entnommen hat. „Da schaut es noch so aus wie damals in meiner Kindheit,“ so die Reaktion vieler Stammkunden.

Die Inflation schlägt sich in den Preisen nieder, aber die Kunden von der Greißlerei zeigen größtenteils Verständnis. Vor allem der Anstieg des Strompreises gibt Reder-Schneider zu bedenken. „Er hat sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. Da können wir auch nicht sparen. Ich kann nicht einfach die Kühlung oder das Licht abdrehen“, sagt sie. Zudem kommen die ständigen Preiserhöhungen und auch noch die 8,5-prozentige Lohnerhöhung ihrer vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie zusätzlich zu stemmen hat. „Das Wichtigste ist, dass wir auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten“, ist sie dankbar für ihr verlässliches Team und sieht trotz aller Probleme optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft: „Das Geschäft hat seit 100 Jahren Bestand und wird auch die nächsten Krisen überstehen!“

