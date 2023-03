Neue Poststelle in Blindenmarkt

Nur kurze Zeit stand in Blindenmarkt (nach Schließung der Postpartner-Filiale Elektro König im Dezember 2022) den Bürgern und Bürgerinnen keine Poststelle in der Gemeinde zur Verfügung. Umso größer war die Überraschung, startete doch das ADEG-Kaufhaus Berger mit Ende März 2023 einen Postschalter in den Geschäftsräumlichkeiten des Nahversorgers.

Einige Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde mit Bürgermeister Franz Wurzer und dem Ortsentwicklungsverein mit Obfrau Martina Weiß statteten der Unternehmerfamilie Berger und ihren Mitarbeitern mit Blumen und Sekt einen Besuch in der neuen Postfiliale ab, um zum Start dieses Geschäftszweigs zu gratulieren. Dabei stießen die Gäste mit der Belegschaft des Kaufhauses Berger auf den neuen Postschalter an, der künftig zu den regulären Öffnungszeiten des Nahversorgers besetzt sein wird.

