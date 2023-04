500 Frösche in Wallsee und Ardagger gerettet

An vier Tagen beteiligte sich die Mostviertler Montessorischule aus Amstetten am Amphibienschutzprojekt des Naturschutzbund NÖ. 30 Schülerinnen und Schüler kontrollierten in Ardagger und Wallsee die Amphibienzäune und trugen circa 500 Tiere über die Straße bis zu ihren Laichgewässern. Neben Erdkröten, Spring- und Grasfröschen war auch die äußerst seltene Knoblauchkröte unter den geretteten Amphibien.

Die Zaunbetreuer und der Naturschutzbund NÖ freuten sich über die Unterstützung der Montessorischule. „Die Bedeutung der Natur mit all ihren Arten ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Schule. Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler ganz viele Erfahrungen in der Natur sammeln können. Der Einsatz im Amphibienschutz ist eine wunderbare Gelegenheit, Natur zu begreifen und gleichzeitig zu unterstützen“, unterstrich Direktorin Petra Mille.

In Niederösterreich leben 20 verschiedene Amphibienarten. Alle stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere Österreichs. Durch Zerschneidung ihrer Lebensräume und aufgrund des Verlusts von geeigneten Laichbiotopen sind sie vom Aussterben bedroht. Seit 2009 leitet der Naturschutzbund NÖ das Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“. Im Rahmen dieser großen Artenschutzaktion kümmern sich mehr als 330 Freiwillige um rund 150 gefährliche Amphibien-Wanderstrecken in Niederösterreich.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.