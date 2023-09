Mittelschule Aschbach ist MINT-Schwerpunktschule

Direktorin Cornelia Wagner-Sturm und Chemie- und Physik-Lehrerin Melanie Stockhammer als MINT-Koordinatorin freuen sich sehr über die Aufwertung des MINT-Unterrichts. „Es geht darum, die Kinder schon früh für diesen Themenbereich zu begeistern, und wir arbeiten in einem Projektversuch auch mit der Firma Umdasch zusammen, die sich dazu bereit erklärt hat. Konkret werden die Kinder im Unterricht selbst ein Projekt entwickeln, bei der Firma Umdasch bauen und dann auch bei einer Messe präsentieren“, berichtet Wagner-Sturm.

Die zweite Schulstufe ist in den MINT-Schwerpunkt eingestiegen. In Aschbach sind das 20 Kinder, der Großteil davon Mädchen. Für Stockhammer ist MINT zukunftsträchtig, was sich auch daran zeige, wie stark die Wirtschaft interessiert ist. Sowohl die Industriellenvereinigung als auch die Wirtschaftskammer fördern das Projekt. „Wir haben da Unterrichtsmaterialien im Wert von einigen Tausenden Euros bekommen – unter anderem Experimentalkästen“, berichtet Stockhammer.

Unterrichtet wird MINT als Schwerpunkt jeweils zwei Wochenstunden am Nachmittag. Manchmal soll es auch Blockveranstaltungen geben. Wagner-Sturm freut sich nicht nur über die Begeisterung der Kinder, sondern auch über den Eifer ihrer beteiligten Lehrerkolleginnen und -kollegen, die eigene Fortbildungskurse gemacht haben, um den MINT-Unterricht optimal umsetzen zu können.

Auch die Gemeinde hat einen großen Beitrag geleistet, um den Schulschwerpunkt zu ermöglichen. Das alte fix verbaute Digestorium (gesicherter Bereich für Versuche mit Lehrmitteln) sowie der Kasten für die Lagerung von Flüssigkeiten und Feststoffen für Versuchszwecke im Chemie- und Physikunterricht wurden durch ein mobiles Digestorium und einen modernen Aufbewahrungsbehälter ersetzt. Das erforderte auch bauliche Maßnahmen an der bestehenden Entlüftungsanlage.

Insgesamt hat die Gemeinde rund 110.000 Euro investiert. „Die Mittelschule Aschbach ist somit nun eine der best ausgestatteten Schule im Land“, freut sich Bürgermeister Martin Schlöglhofer, dem es wichtig ist, den Kindern optimale Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten.