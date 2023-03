Ostermarkt in der Stadtoase Amstetten

Heuer findet der traditionelle Ostermarkt der StadtOASE, einer Einrichtung des Sozialdienstes Mostviertel für psychisch beeinträchtige Mitmenschen, bereits zum 13. Mal in Folge statt. Dabei können Interessierte Produkte der Klientinnen und Klienten, die mit viel Liebe gefertigt wurden, erstehen. „Unsere Klientinnen und Klienten können es schon gar nicht mehr erwarten, ihre Werkstücke interessierten Besucherinnen und Besuchern zu präsentieren“, berichtet die diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin Cornelia Mundsperger. Beim StadtOASE-Ostermarkt geht es vor allem um Begegnung, Wertschätzung und Anerkennung. Heuer haben außerdem alle, die am 31. März nicht in der Einrichtung vorbeischauen können, am nächsten Tag die Gelegenheit, an einem eigenen Stand des Bauernmarktes am Hauptplatz vormittags, aus einem zwar kleinen, aber feinen Sortiment noch das eine oder andere Oster-Präsent zu erwerben.

Die Vorbereitungen für den Ostermarkt begannen übrigens bereits nach Weihnachten. „Wir wollen nämlich eine möglichst große Auswahl präsentieren und zudem gibt es bereits viele Bestellungen, die rechtzeitig zum Markt fertig sein sollten.“ Neben ausgefallenen Gartensteckern und weiteren Garten-Dekos gibt es Pflanzschüsseln, Willkommensschilder, Deko-Hasen und Kerzen sowie selbstgemischtes Kräutersalz zu erstehen. Auch das beliebte Ökowaschmittel kann wieder erworben werden. „Weil es im Vorjahr so gut angekommen ist und Nachhaltigkeit immer mehr Leuten ein Anliegen ist, haben wir heuer erstmals auch ein Ökogeschirrspülpulver, aus palmölfreier Kernseife, händisch hergestellt, mit dabei“, verrät Cornelia Mundsperger. Übrigens: Der Reinerlös des Ostermarktes kommt zur Gänze den Klientinnen und Klienten der StadtOASE zugute.

