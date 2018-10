Im Rahmen eines Festaktes wurde das neue Gebäude in Anwesenheit von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und zahlreicher Ehrengäste – unter ihnen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig - feierlich eröffnet und seiner Bestimmung übergeben.

„Die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen und somit stellt das Landesklinikum Mauer mit seinen spezialisierten Therapiekonzepten einen unverzichtbaren Baustein in der Versorgungslandschaft dar. Mit diesem neuen, modernen Haus wird daher eine regionale, wohnortnahe psychiatrische Versorgung sichergestellt, denn gerade die Kombination von fortschrittlicher Gebäudetechnik mit der einzigartigen Parkanlage in Mauer bietet optimale Voraussetzungen für die professionelle Behandlung von Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen“, betont LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

Beim Haus 49 handelt es sich um einen rechteckigen Baukörper mit zwei Obergeschossen und einer teilweisen Unterkellerung. In den oberirdischen Ebenen befinden sich die Bereiche der Erwachsenenpsychiatrie und der Akutversorgung inklusive UBG-Bereich. Der Haupteingang präsentiert sich als transparenter, heller Glaskörper mit großzügiger Eingangshalle.

Pro Ebene befinden sich Bettentrakte mit Ein- und Zweibettzimmer mit einer Maximalkapazität von 46 Betten. Die Patientenzimmer, Aufenthalts- und Therapieräume im Erdgeschoss verfügen über einen direkten Zugang in den Garten. Im Obergeschoss bieten zwei Balkone weitere Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien. Im Sinne einer nachhaltigen Energienutzung wurde am Dach des Gebäudes zusätzlich eine Photovoltaikanlage mit einer Leistungsstärke von rund 90 kWp (ca. 90.000 kW) installiert.

Die medizinische Hauptaufgabe der Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie, unter der Leitung von Prim. Dr. Marc Wolff, umfasst differenzierte Psychopharmakotherapie, ärztliche und psychologische Gesprächstherapie, Betreuung durch das speziell ausgebildete Pflegepersonal, Psychotherapie, Ergotherapie, Musiktherapie, Physiotherapie sowie strukturierende Beschäftigung für Erwachsene ab 18. Jahren.

Behandelt werden neben psychisch Schwerstkranken auch komplexe psychiatrische Störungen und Lebenskrisen. Diese Behandlungsschwerpunkte wurden in der Planung und Umsetzung berücksichtigt und somit ist die medizinische Betreuung im neuen Haus nach allen modernen Erfordernissen gewährleistet.