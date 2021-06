Doka investiert 40 Millionen in Ausbau der Produktion .

Die Firma Doka, Spezialist für innovative Schalungen, nimmt dieser Tage die neue Pulverbeschichtungsanlage in St. Martin nahe dem Hauptsitz in Amstetten in Betrieb. Die hochautomatisierte und digitale Anlage ist Teil eines mehrere Etappen umfassenden Produktionsausbaus in St. Martin mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 40 Millionen Euro.