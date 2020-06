Zur Präsentation der neuen Plattform „Amstettner Stadtluft“ und des „Stadtluft Bieres“ lud vergangene Woche die Stadtmarketing GmbH in die Räumlichkeiten der Kreativagentur „Loft“, die als kreativer Partner mit an Bord ist. Zielgruppe dieser Initiative ist die junge Generation von 16 bis 40 Jahren.

Hinter der Amstettner Stadtluft verbirgt sich mehr als nur ein cooler Name. „Urbanität braucht Kreativität und Freiräume, ein buntes und attraktives Bild. Diese Plattform steht für eine junge und urbane Szene, die in alle Richtungen – vom IT-Techniker über Künstler und Kulturschaffende bis zu Gastronomen – offen ist“, kündigte Stadtmarketing-Geschäftsführer Georg Trimmel Stadtluft-Produkte im eigenen Design und diverse Veranstaltungen und Aktionen an.

Stadtluft-Kulinarik am Hauptplatz

So ist die Stadtluft-Kulinarik vom 4. bis 13. September geplant, wenn sich der Hauptplatz zu einem Ort, wo man „Freunde trifft, neue Geschmäcker entdeckt und das Leben in vollen Zügen genießt“, verwandelt. Coole Drinks und kulinarische Highlights bei lässigen Beats dürfen dabei ebenfalls nicht fehlen. Insgesamt werde man der Szene mit einem neuen Blog auf Facebook ein Gesicht und Raum geben.

Auch für das richtige Bier ist in Zukunft gesorgt. Das Amstettner Stadtluft-Bier ist ein malzbetontes, untergäriges Lagerbier, inspiriert und gebraut nach alter Rezeptur von Anton Dreher. Produziert wird es in Kooperation mit der Stadtmarketing GmbH von Joachim Schnabels „s‘ Edla Bräu“. Das Bier wird ab 2. Juli im Handel und in der Gastronomie erhältlich sein.

„Diese Initiative hat die volle Unterstützung seitens der Stadtgemeinde. Man kann damit Trends setzen und einen positiven Imagewandel herbeiführen“, betonte Bürgermeister Christian Haberhauer, dass man damit Vorreiter in der Region sein wolle.