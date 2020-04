Bürgermeister Johannes Heuras rief die Bevölkerung daraufhin zum Wassersparen auf und dazu, keinesfalls Swimmingpools zu befüllen. Das wirkte und der Verbrauch reduzierte sich um die Hälfte.

Dank einer Leihgabe der Gemeinde Behamberg, einer stärkeren Notpumpe, konnte die Versorgung der Haushalte gesichert werden. Das kaputte Geräte zu ersetzen, erweist sich indessen schwieriger als erwartet, denn in Österreich ist eine derartige Pumpe offenbar gar nicht so leicht zu bekommen. "Ich hoffe aber, dass ich frühestens am Donnerstag von der erfolgreichen Lieferung und dem gelungenen Einbau berichten kann", sagt Heuras.

Angesichts des bevorstehenden trockenen Sommers und des niedrigen Grundwasserspiegels bittet der Bürgermeister die Bevölkerung, auch künftig sehr sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.