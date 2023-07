Amstettner Band „Unlaengst“ auf der Überholspur

Die Amstettner Band „Unlaengst“ besteht aus den Mitgliedern Andreas Weissensteiner aus Ardagger Markt (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Klaus Gerstner aus Zeillern (Bass, Gesang), Konstantin Wenzl aus Oed (Gesang, Gitarre, Klavier) und Mathias Langmann aus Öhling (Schlagzeug).

NÖN: Wie habt ihr euch als Band zusammengefunden?

Andreas: Vor 4 bis 5 Jahren habe ich begonnen – einfach für mich selbst – Mundartsongs zu schreiben. In weiterer Folge habe ich die Songs zuhause im Home Studio mit Klaus, mit dem ich schon in einer anderen Band gespielt habe, aufgenommen und weiterentwickelt. Wir haben uns dann mit Konstantin und Mathias zwei super talentierte Musiker gesucht und erstmal im Proberaum in Öhling bei Mathias zuhause gejammt. Das Ganze passierte aber noch quasi „unter dem Radar", also ohne Auftritte oder Öffentlichkeitsarbeit. Das Projekt ist dann leider versandet und wir trafen uns erst bei der Hochzeit von Mathias im Herbst 2022 wieder. Im Zuge des rauschenden Festes spielten wir ganz spontan und der vergangenen Zeiten wegen ein paar Unlaengst-Songs über die Instrumente der Hochzeitsband. Wir haben alle gespürt, dass es das noch nicht gewesen sein kann und so habe ich mich in der Euphorie des Auftritts gleich mit einer Bookerin kurz- geschlossen. Kurze Zeit darauf absolvierten wir unseren ersten Auftritt als Vorband von Chris Steger in der Remise Amstetten vor knapp 1.000 Menschen. Der kleine inoffizielle Auftritt auf der Hochzeit war sozusagen unser Signal bzw. Startschuss, doch als Band in Erscheinung zu treten, und wir haben es bislang keine Sekunde lang bereut. Das zählt wohl zur Rubrik – „Das hat einfach so kommen sollen.“

Wie waren eure Konzerte in Kemmelbach, Kröllendorf und Purgstall?

In unserem ersten Bandjahr haben wir bereits eine Tour durch Österreich gespielt und durften einige Größen der österreichischen Musikszene begleiten. Highlights waren sicherlich die Auftritte mit Chris Steger, den Draufgängern und den Poxrucker Sisters. Die Konzerte waren sehr unterschiedlich: von Unplugged-Auftritten bis hin zu mitreißenden Shows zum Abshaken war alles mit dabei. Wir möchten uns auf diesem Weg auch bei unseren treuen Fans bedanken, die uns zum Teil seit dem ersten Auftritt begleiten und bei jeder Show mit dabei sind. Das ist alles andere als selbstverständlich und bedeutet uns sehr viel. Auch für kommendes Jahr sind bereits wieder einige wirkliche Kracher in Planung, auf die wir uns schon wieder besonders freuen.

Ist es recht stressig, neben dem Alltag zu proben und die Konzerte zu geben?

Wir machen Musik zwar so professionell wie möglich, aber derzeit noch als Freizeitbeschäftigung und aufgrund unserer beruflichen Verpflichtungen und anderer Hobbies kann es schon mal eine echte Herausforderung werden, alles unter einen Hut zu bringen. Erwähnen muss ich hier auch, dass wir noch alles selbst machen und dadurch vielfältige Aufgaben entstehen. Der Bandalltag ist also sehr abwechslungsreich, aber auch fordernd, da ist angefangen von Buchhaltung, Songwriting, technischer Umsetzung über Mediendesign und Booking alles mit dabei. Für uns ist das gemeinsame Musik-Schaffen mit Sicherheit unsere größte Leidenschaft und die Band Unlaengst ein echtes Herzensprojekt.

Wie war es, als Vorband der Poxrucker Sisters aufzutreten? Wie fandet ihr die Stimmung?

Der Auftritt mit den Poxrucker Sisters war für uns etwas ganz Besonderes. Wir konnten vor heimischer Kulisse mit einer namhaften Band der österreichischen Musikszene spielen. Besonders gefreut hat uns, dass extrem viele Konzertbesucherinnen und -besucher hauptsächlich wegen uns vor Ort waren. Es hat schon die Runde gemacht, dass mit Unlaengst eine neue Band das Licht der Welt erblickt hat und vom Sound wollen sich, zum Glück, viele Leute live überzeugen. Die Stimmung war wirklich unbeschreiblich und das Publikum war von Beginn an mit dabei. Mir macht es großen Spaß, mit dem Publikum zu interagieren, die Geschichten hinter den Songs zu erzählen und gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu erleben. Das Feedback nach der Show war überwältigend und wir sind bei Jung und Alt gleichermaßen gut angekommen. Das erfüllt mich mit Freude und einem Funken Stolz, da wir wirklich auf Hochdruck gearbeitet haben, um innerhalb kürzester Zeit extrem viele neue Songs zu schreiben und einzustudieren.

Worum im Detail handelt euer neuer Song „Grodaus“?

Vor zwei Wochen haben wir unsere zweite Single „Grodaus" veröffentlicht. Wir freuen uns extrem, dass der Song so gut ankommt und sogar im Hitradio Ö3 läuft. Das ist für uns wirklich ein großer Meilenstein und eine kleine Belohnung für die Mühen und Strapazen der Promotion, die wir gänzlich selbst umgesetzt haben. „Grodaus“ erzählt eine Geschichte von Liebe, vom unbändigen Willen, für die eigenen Träume einzutreten und für die Herzenswünsche einfach alles zu geben. Der Song kann also klassisch als Lovesong verstanden werden oder aber auf die individuellen Leidenschaften und Wünsche umgelegt werden. Wir freuen uns, dass wir so rasch unseren unverkennbaren Sound gefunden haben und werden dieses Jahr noch weitere Singles veröffentlichen.

Was sind eure Pläne für die nächste Zeit? Habt ihr Konzerttermine im Sommer?

Im Sommer stehen noch einige Konzerte an – weiter geht es am 21. Juli beim Ballonwirt Aigner in Wieselburg. Hier spielen wir unplugged beim Kulturfreitag – ein kleiner Geheimtipp, hier entsteht wirklich immer eine ganz eigene Atmosphäre. Am 29. Juli sind wir in Euratsfeld bei der Rocknacht zu hören. Für heuer ist noch der Release von zwei weiteren Singles geplant. Parallel sind wir natürlich schon wieder am Tüfteln für die kommende Live-Saison und am Aufnehmen der nächsten Songs. Wir würden uns freuen, viele Musikbegeisterte bei unseren nächsten Auftritten begrüßen zu dürfen. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihre alle Tourdates und Infos.