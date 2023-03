Amstetten: 2,16 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Einwohner

Seit 2013 beobachtet und analysiert Standort + Markt wichtige Geschäftszonen in den größten Städten Österreichs und hält die Ergebnisse im sogenannten „Health-Check“ fest. Mit den Jahren wurde die Studie auch noch auf 14 Sekundärstädte und 16 Kleinstädte ausgeweitet. Amstetten wird seit 2019/2020 im Auftrag der Stadtmarketing-GmbH als Teil des Sekundärstädte-Samples geführt und bekommt großteils ein gutes Zeugnis ausgestellt. Mit einem Verkaufsflächenangebot von rund 51.100 Quadratmetern lässt die City größere Mittelstädte wie Villach oder Wels hinter sich. Seit 2014 ist sie um drei Prozent gewachsen. Die Verkaufsfläche pro Einwohner beläuft sich auf 2,16 Quadratmeter. „Unweigerlich ist das auch mit der Größe und Attraktivität des Einzugsgebietes von Amstetten erklärbar“, heißt es in der Studie. Positiv wird angemerkt, dass Amstetten dabei ist, die Innenstadt nachhaltig zu verbessern – vor allem durch die neue Hauptplatzgestaltung.

Wo Licht ist, gibt es wie immer auch Schatten. Der Filialflächenanteil beläuft sich in Amstetten auf 71 Prozent. Das erklärt auch die sehr hohe durchschnittliche Shopgrößenfläche von 199 Quadratmetern, weil moderne Shopkonzepte in die Fläche gehen. „Wir freuen uns natürlich, dass wir als Stadt für viele Unternehmen so interessant sind, dass sie bei uns eine Filiale eröffnen. Aber die Würze machen dann doch auch noch die Einzelhändler aus, wie etwa Dunkl oder auch die Sunshine Gallery“, sagt der Leiter des Stadtmarketings, Georg Trimmel.

Erfreulich ist an der Studie auch, dass es bei der Leerflächenentwicklung in Amstetten erstmals seit Jahren einen kleinen Rückgang gab, von 7,7 Prozent im Jahr 2022 auf 7,3 Prozent im Jahr 2023.

Bei den Gastronomiebetrieben hat Amstetten noch Luft nach oben. Mit einem 9-Prozent-Anteil liegt die Stadt da am unteren Ende vergleichbarer Städte.

