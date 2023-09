Albert Brandstetter zu Blindenmarkts Bürgermeister gewählt

16 Jahre lang bekleidete Franz Wurzer (61) das Bürgermeisteramt in Blindenmarkt. Nach seinem Rückzug stand gestern Dienstag im Rahmen einer Gemeinderatssitzung die Neuwahl des Bürgermeisters auf dem Programm.

14 der 20 anwesenden Gemeinderäte (anwesend: 12 ÖVP, 2 SPÖ, 5 Plan B, 1 Freie Wähler) gaben Albert Brandstetter (ÖVP), Wurzers designierten Nachfolger, zuletzt auch Vizebürgermeister, die Stimme. Sechs Gemeinderäte schrieben den Namen von Brandstetters ÖVP-Parteikollegen Harald Wimmer, bis 2017 selbst Vizebürgermeister, auf den Wahlzettel.

Dank für das Vertrauen

„Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, das Amt des Bürgermeisters ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ich werde das Amt mit vollem Herzblut und Engagement ausüben“, erklärte der neue Ortschef in einem Statement nach der Sitzung. Er wolle alles daran setzen, dass die Menschen in Blindenmarkt leben, arbeiten und in Würde alt werden können. Dafür verwies er auf die vielen Bildungseinrichtungen, Nahversorger und die medizinische Infrastruktur, die in vielen anderen Gemeinden so nicht mehr vorhanden sei. „Das gilt es alles zu erhalten und wo notwendig auszubauen“, unterstrich der Bürgermeister. Investitionen brauche es in naher Zukunft in die Infrastruktur, etwa in Radwege von Atzelsdorf oder Kottingburgstall nach Blindenmarkt sowie in den Breitbandausbau. Bis 2026 soll jedes Jahr mit schnellem Internet ausgebaut werden.

„Jeder Gemeinderat will das Beste für Blindenmarkt“

Zum Thema neue Arbeitsplätze verwies Brandstetter auf das Betriebsgebiet Mitte und eine Erweiterung beim Betriebsgebiet West. Hier werde sich die Firma Holzer&Weiß ansiedeln. Wichtig sei es auch, attraktive Rahmenbedingungen für Eigenheime zu schaffen und den PV-Ausbau, bei dem man bereits viel umgesetzt habe, weiter zu forcieren. „Bei uns kommen die Anlagen auf die Gründächer und nicht auf Grünflächen, die wir für die Landwirtschaft brauchen. Da gehen wir einen richtigen Weg“, ist Brandstetter überzeugt. Es gebe viel Arbeit. „Ich habe aber einen starken Gemeinderat hinter mir. Da ist nicht jeder immer meiner Meinung, aber das muss Demokratie aushalten. Jeder Gemeinderat will das Beste für Blindenmarkt, das wollen wir gemeinsam umsetzen“, sagte Brandstetter.

Neu in den Gemeindevorstand wurde zuvor in der Gemeinderatssitzung übrigens auch Martina Gaind als geschäftsführende Gemeinderätin mit 19 von 20 Stimmen (eine ungültig), gewählt. Zum Vizebürgermeister bestimmten die Mandatare aus den Reihen des Gemeindevorstandes Anita Pitzl (ÖVP) mit 13 Stimmen. Auf ihre Parteikollegin Martina Gaind (ebenfalls ÖVP) fielen fünf, auf Harald Wimmer (ÖVP) und Martin Huber (Plan B) jeweils eine Stimme.

Für Franz Wurzer, der auch aus dem Gemeinderat ausschied, rückt Philipp Wagner für die ÖVP als Mandatar nach, folgt ihm in diversen Ausschüssen und wird auch im Prüfungsausschuss vertreten sein.