Kleinregion Donau-Ybbsfeld: Fokus auf die Gesundheit

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

Die Kleinregion Donau-Ybbsfeld widmet ihren heurigen Sommerflyer dem Thema „Gesundheit & mehr“. Wie in den Jahren zuvor, rückt die Kleinregion damit die vielen Angebote und Ressourcen in ihren sechs Partnergemeinden (Ardagger, Blindenmarkt, Ferschnitz, Neustadtl, St. Georgen und Viehdorf) zu einem Schwerpunkt-Thema in den Vordergrund. Seit Dezember 2021 ist die Kleinregion Donau-Ybbsfeld nicht nur „Familienfreundliche Region“, sondern auch „Gesunde Kleinregion“.

Rund 25 Betriebe mit schulmedizinisch-ärztlichem Bezug und über 75 Unternehmen aus verschiedenen Fachdisziplinen, aber auch Alternativ-Medizin oder Kosmetik sind als kompakter Überblick zusammengestellt. Für die kommenden Jahre ist geplant, noch mehr gemeinsame Projekte der Gesundheitsförderung in der Gesunden Kleinregion umzusetzen. Der Sommerflyer „Gesundheit & mehr“ ist zur Erhebung des vorhandenen Angebots in den Gemeinden ein erster Schritt dazu.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.