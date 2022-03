Neuer Stadtpolizist in Amstetten

Lobende Worte für den neuen Kollegen finden der 1. Kommandant-Stellvertreter der Stadtpolizei, Manfred Raab: „Oliver Zehetner hat sich hervorragend in unser Team eingefügt und auch schon sehr gut eingearbeitet.“ Zehetner ersetzt eine Kollegin in Karenz.

Der gebürtige Amstettner, der in St. Georgen/Y. aufgewachsen ist, absolvierte seine zweijährige Ausbildung im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Traiskirchen. Danach wurde er der Dienststelle Linzer Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk (Hütteldorf) zugeteilt, wo er bis zuletzt tätig war. Zwischenzeitlich wurde Zehetner der Bereitschaftseinheit Wien zugeteilt, wo er häufig im Zuge des Großen Sicherheits- und Ordnungsdienstes bei Demonstrationen, Fußballspiele und ähnlichem eingesetzt wurde. Seine beruflichen und persönlichen Erfahrungen möchte er in seine neuen Aufgabengebiete einbringen.

Für Bürgermeister Christian Haberhauer ist die Stadtpolizei ein wichtiger Partner und Bindeglied zur Bundespolizei und zu ortsansässigen Behörden, Rettungsorganisationen, Vereinen und Schulen: „Unsere Stadtpolizisten verfügen über langjährige Berufserfahrung und über hervorragendes Expertenwissen. Sie sind wichtiger Bestandteil unseres Sicherheitsnetzwerks. Deshalb ist es wesentlich gezielt in die Stadtpolizei zu investieren.“

Gemeinsam mit dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) wurde in den letzten Monaten auch ein "Sicherheitskompass" erstellt, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken und auch Probleme im Stadtgebiet zu lösen. "Konkrete Maßnahmen werden aktuell ausgearbeitet und in den nächsten Wochen präsentiert. Die Stärkung der Stadtpolizei spielt dabei eine wichtige Rolle", sagt Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister.

