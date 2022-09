Neuer Standort Covid-Impfzentrum übersiedelt von Amstetten nach Wieselburg

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Symbolbild Foto: Mahsun YILDIZ, Shutterstock.com

A b 5. Oktober bezieht das Impfzentrum des Landes NÖ wieder am Messegelände Quartier. Wieselburg ersetzt im Mostviertel das Impfzentrum in Amstetten. Am Mittwoch und Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 15 Uhr kann man sich in der Niederösterreich-Halle ohne Anmeldung impfen lassen.