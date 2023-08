„Machen Urlaub in Erinnerungen“

Nach dem Debütalbum „langsam wiads wos“ veröffentlichen „SarahBernhardt“ am 8. September ihr zweites Album, „Urlaub in Sepia“. Die erste Single daraus – „Sahara“ – ist bereits seit 11. August veröffentlicht.

Darin versucht das Trio, den Saharastaub aus dem Süden, der im Winter die Österreichischen Skipisten orange und grau färbt, quasi einzufangen. Und das mit Indi-Folk/Pop mit Harfe, E-Gitarre und mehrstimmigem Gesang.

Wieder finden sich einfühlsame, mehrstimmige Dialekt-Chansons, die zum Eintauchen einladen. Die NÖN bat Bernhard Scheiblauer zum Interview über das neue Album.

NÖN: Wie lange habt ihr am Album gearbeitet?

Bernhard Scheiblauer: Das erste Lied vom Album „Urlaub in Sepia" war die „Sahara“, die ist im Frühling 2021 entstanden. Zweieinhalb Jahre später veröffentlichen wir nun das zweite Album. Nachdem wir beim Debütalbum vom ersten Lied bis zur Veröffentlichung circa 7 Jahre gebraucht haben, könnte man das eigentlich als schnell bezeichnen.

Habt ihr – verglichen mit eurem Debütalbum „langsam wiads wos“ – neue Wege ausprobiert bzw. euch musikalisch verändert? Gibt es andere Schwerpunkte?

Scheiblauer: Die Erarbeitung der Dialektlieder ist relativ gleich geblieben. Ich schreibe die Texte und das harmonische Gerüst, Sarah und Sigrid erwecken es zum Leben. Auch dieses Mal gibt es wieder ein Lied, das sich um die Kothmühle in Neuhofen dreht. Wir haben dieses Mal zum ersten Mal auch in Neuhofen aufgenommen, dort gibt’s jetzt das wunderbare Studio Crema.

Wie kam es zum Titel „Urlaub in Sepia“?

Scheiblauer: Sepia ist der Farbstich alter Fotos. Wir machen also Urlaub in alten Erinnerungen.

Wo habt ihr das Video „Sahara“ gedreht?

Scheiblauer: Das Video ist auf der Donauinsel entstanden. Es greift die Absurdität der Pandemie auf, die gefühlt wie aus dem Nichts gekommen ist.

Ein Konzerttermin in Amstetten steht übrigens fest. So werden „SarahBernhardt“ am 29. September im A-Toll-Saal gastieren. Weitere Informationen zur Band unter www.medienmanufaktur.com/sarahbernhardt