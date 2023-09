„zwo3wir“ präsentiert einen Melodienreigen voller Emotion

„zwo3wir“ (Tina Haberfehlner, Judith Reiterer, Paul Schörghuber, Michael Burghofer, Thomas Mayrhofer), feiern bald ihr 15-Jahr-Jubiläum und haben ein neues Album veröffentlicht. Dem Farbcode der Band entsprechend trägt es den Titel „Ultramaringelb“ und zeigt, was „zwo3wir“ ist: ein emotionales Melodienschöpferensemble durch und durch. Immer schwelgerisch in den großen Gefühlen unterwegs.

Das Album präsentiert die fünf Musikerinnen und Musiker als virtuose Stimmenakrobaten. Es zeigt wie sie Musik machen und was Musik kann. Tief kann man in ihre Seelenlandschaften eintauchen und spürt den Atem und die Nähe, mit der hier Musik erzeugt wird. Das Markenzeichen von „zwo3wir“, die wohltemperierten Stimmen, spielen auf „Ultramaringelb“ in gewohnter Weise die Hauptrolle. Der Opener „Let Me Entertain You“ ist ein unwiderstehlicher Tanzbeat, der Song von Robbie Williams wird von der A-cappella-Gruppe mit ausdrucksstarkem Gesang interpretiert. Nach diesem hitverdächtigen Ohrwurm können sich die Fans nicht zurücklehnen. Das hoch melodiöse „Je veux“ , in dem Zaz ihre Lebensfreude zelebriert, wird von „zwo3wir“ eindringlich ausgelotet.

In Coverversionen von „Don’t Stop Believin’“, „Human Heart“ und „Mulan” sowie „In diesem Moment“ steckt viel Emotion und hohe Intensität. Der zwingende Beat wirkt einfach ansteckend. Grandios dann „Heast as net“. „zwo3wir“ kreist in dieser „Ultramaringelb“-Liedersammlung in höchster Eleganz um Emotionen. Die Songs beschwören Kraft, Kraft, die nur im Analogen liegt. Keine künstliche Intelligenz wird das je vermögen. Wer in einer Zeit der keimenden Kälte Nähe und Leidenschaft erfahren will, dem sei das Eintauchen in die großartige Klangwelt von „zwo3wir“ empfohlen.

Zugleich mit der neuen CD präsentiert die A-cappella-Formation auch ihr neues Programm mit dem Titel „Unendlich positiv“, bei dem es natürlich die neuen Lieder zu hören gibt. Premiere ist am 17. September um 19 Uhr in der Carl-Zeller-Halle in St. Peter in der Au.