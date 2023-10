Der dritte Streich von Josef Marksteiner

Er war über 40 Jahre Polizist und davon zehn Jahre Dienststellenleiter in St. Georgen/Y. Der ehemalige Polizist Josef Marksteiner (66) lebt in Ferschnitz und hat nun sein drittes Buch veröffentlicht.

Jahrelang war Marksteiner im Kriminaldienst als Ermittler sehr erfolgreich tätig. In dieser Zeit hatte er viele Delikte aufzuklären, einige davon haben ihn als Schlüsselerlebnisse nachhaltig beschäftigt und letztendlich auch inspiriert. „Das Schreiben hat mir immer schon großen Spaß bereitet und so reifte in mir der Entschluss, meine praktischen Erfahrungen, mein berufliches Hintergrundwissen und meine ausufernde Fantasie in Mostviertler Kriminalromane zu bündeln“, sagt Marksteiner.

Nun ist sein neuestes, drittes Buch, der Roman „Blutcappuccino – ein neuer Fall für die SOKO Amstetten“, erschienen. Das Buch umfasst 423 Seiten und ist in allen Buchhandlungen und auch als E-Book zu bekommen. Verlegt ist es im Verlag „Buchschmiede“. Übrigens: Eine Buchpräsentation mit Lesung ist für 17. November im Sitzungssaal der Gemeinde Zeillern ab 19 Uhr geplant.