"So kocht Amstetten": Lieblingsrezepte der ÖVP-Granden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Die Küche Niederösterreichs ist so vielfältig wie unser Land. Deshalb haben wir seitens der Volkspartei in jedem Bezirk ein Kochbuch mit Rezepten von regionalen Wirten herausgebracht. Bei uns finden sich darin etwa Speisen-Vorschläge von Allhartsbergerhof-Wirt Franz Kloimwieder, Melitta und Hubert Ott vom Mostviertlerwirt in Seitenstetten, Werner Grünberger vom Gasthof Alpenblick auf dem Kollmitzberg und von Wolfgang Pillgrab vom Gasthof Pillgrab in St. Valentin. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Vorspeisen, über Hauptspeisen bis hin zu Nachspeisen", sagt Bezirksparteiobmann Andreas Hanger.

Auch die ÖVP-Granden des Bezirks haben ihre Lieblingsrezepte beigesteuert. Hanger selbst schwört auf Bauernkrapfen. Anstelle von Marmelade darf es da bei ihm aber auch Sauerkraut oder Salat sein. Bernhard Ebners Favorit ist Bauernbrot mit Feinschmecker-Butter, Anton Kasser hat ein Faible für Apfelstrudel mit selbst gemachten Teig und Michaela Hinterholzer, die ja auch Moststraße-Obfrau ist, gibt Tipps wie man Mostpudding optimal zubereitet.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.