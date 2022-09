Interview mit Alois Zehetner: „Knapp dem KZ entgangen“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

NÖN: Am 7. September halten Sie im Ostarrichi Kulturhof einen Vortrag über Ihren Vater Karl Zehetner und über Ihr Buch „Karl Zehetner im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“. Was können Sie über diese Zeit berichten?

Alois Zehetner: Mehrere Generationen meiner Familie wurden von den Nazis verfolgt. Mein Großvater Josef Zehetner senior, weil er mit dem jüdischen Kaufmann Julius Mahler ein Treuhandgeschäft abgeschlossen hat für den Kauf eines Bauernhauses in Neuhofen. Er hat diesen mitfinanziert. Der Hof befand sich in Reichersdorf und wurde 1938 zwangsweise arisiert. Der jüdische Kaufmann Julius Mahler kam mit seiner Familie, darunter zwei Töchter, ins Konzentrationslager, wo sie ermordet wurden. Bis auf ein Enkelkind überlebte kein Familienmitglied.

Ihr Vater agierte später im Widerstand, wurde aber zunächst 1940 in die Wehrmacht eingezogen und kämpfte im Russlandfeldzug. Was können Sie davon berichten?

Er nahm 1941 am Russlandfeldzug teil und schrieb berührende Briefe von der Front. Er war immer schon ein Gegner des Nationalsozialismus aufgrund der Erziehung durch seine Mutter. Sie war nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs überzeugte Pazifistin. Auch seine Prägung durch die Lehrerausbildung und als Mitglied einer katholischen Studentenverbindung bestärkten ihn in diese Richtung. Entscheidend war, dass er 1941 Zeuge eines Kriegsverbrechens wurde. Ein Kompaniechef ließ russische Kriegsgefangene hinrichten. Mein Vater widersetzte sich dem Kriegsgerichtsbarkeitserlass Hitlers, der vorsah, alle, die gegen die Wehrmacht in Russland Widerstand leisteten, zu erschießen. Das war damals schon völkerrechtswidrig.

Wie ging es weiter?

Von dem Kriegsverbrechen, als Gefangene erschossen wurden, schrieb er wahrheitsgetreu einen Brief nach Hause. Der Brief wurde geöffnet und ihm wurde „defätistische“, sprich schwarzseherische Berichterstattung vorgeworfen. Er erhielt den Marschbefehl nach Roslawel. Diesem widersetzte er sich, weil er von der Aussichtslosigkeit des Krieges überzeugt war. Er entging dem Befehl, indem er sich von einem Wehrmachts-Lkw stürzte und sich eine Gehirnerschütterung zuzog. In letzter Konsequenz kam er nach Wien, wo er mit dem ärztlichen Widerstand in Kontakt kam. Mein Vater kam 14 Tage lang in Arrest, überlebte jedoch durch die schützenden Hände von Dr. Albert Rheinberger und Dr. Karl Eckling.

Wie reagierten die Nazis auf die Widerstandsgruppen?

Immer wieder wurden Widerstandsgruppen verraten. Mein Vater floh von Wien nach Amstetten. Seine Wohnung wurde von der Gestapo untersucht und er versteckte sich monatelang in einem Holzverbau in Greinöd in Neuhofen. Schließlich wurde er als Teil der Widerstandsgruppe „Erika-Enzian“ kurz vor Kriegsende verhaftet, wie auch der Neuhofner Alois Reikersdorfer, Karl Mitterlehner und Franz Gruber.

Wie erlebte Ihr Vater die letzten Kriegstage?

Erst durch den völligen militärischen Zusammenbruch am 7. Mai 1945 entging mein Vater dem KZ. Bei einer provisorischen Gemeindeversammlung wurde er kurze Zeit später Vizebürgermeister in Ulmerfeld-Hausmening.

Der Widerstand gegen das NS-Regime war ein Minderheitenprogramm

Wie sehen Sie die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in den ersten Jahren nach dem Krieg?

Es war lange Zeit ein Tabuthema. Ich klage aber niemanden an. Man muss sagen: Der Widerstand gegen das NS-Regime war ein Minderheitenprogramm. Nach dem Krieg gab es einige Kriegsverbrecherprozesse. Nachdem diese vorbei waren, ist das Interesse schnell abgeflaut. Führende Politiker wie Renner oder Figl haben Österreich als Opfer gesehen. Das war verständlich, denn alles andere hätte die Position Österreichs in Richtung Souveränität und Staatsvertrag gefährdet. Außerdem hätte eine genaue Aufarbeitung mit dem Regime die Gesellschaft noch stärker gespaltet. Auf der anderen Seite wurden leider aber auch die Opfer zu wenig entschädigt. Erst der Jägerstätter-Film von Axel Corti aus dem Jahr 1971 hat in Bezug auf die Aufarbeitung für einen Aufbruch gesorgt.

Mit dem Ukraine-Krieg gibt es wieder einen großen Konflikt in Europa. Gibt es hier Parallelen zum Zweiten Weltkrieg?

Es ist beängstigend und unheimlich zu sehen, wie sich manches wiederholt. Was mich beunruhigt, ist die völlige Sturheit Putins und andererseits, dass es die großen Mächte nicht schaffen, sich an einen Tisch zusammenzusetzen und eine friedliche Lösung zu finden.

