Ausgezeichnet: Lehrlinge vor den Vorhang geholt

Einmal mehr holte die Marktgemeinde ihre Lehrlinge mit dieser Aktion vor den Vorhang. 2022 gab es in Neuhofen 35 Lehrlinge in neun Betrieben. „So viele Lehrlinge hatten wir noch nie. Die guten Zeugnisse zeigen, dass großes Interesse für den jeweiligen Beruf besteht“, gratulierte Bürgermeisterin Maria Kogler (ÖVP).

„Diese Aktion ist toll und nachahmenswert. Der Bezirk Amstetten hat derzeit zwar Vollbeschäftigung, dennoch herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel. Umso wichtiger ist es, dass die Betriebe Lehrlinge ausbilden“, sprach Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer (ÖVP) der Marktgemeinde ihr Lob aus.

Preise für gute Noten

Im Anschluss überreichte Hinterholzer die Preise an die anwesenden Lehrlinge aus den Lehrbetrieben Beer Trauerhilfe GmbH, Hotel Kothmühle GmbH, Gasthaus Palmetzhofer, Peter Pfaffeneder GmbH und Wagner-Auto GmbH. Die Lehrlinge mit einem Notendurchschnitt von 1,0 erhielten den ersten Platz und einen Preis von 300 Euro in Form vom Neuhofner Einkaufsgutscheinen. Ein Notendurchschnitt bis 1,5 wurde mit einem zweiten Platz und 200 Euro belohnt. Der dritte Platz ging an die Lehrlinge mit einem Notendurchschnitt von unter 2 und war mit 100 Euro dotiert.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.