Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten lenkte am 16. Juni 2020, gegen 18.50 Uhr, einen Pkw auf der L 89 im Marktgemeindegebiet von Neuhofen an der Ybbs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache in das Bankett rechts neben der Fahrbahn, kam ins Schleudern und fuhr anschließend über eine Wiese, bevor er frontal mit seinem Fahrzeug gegen eine Hausmauer krachte. Durch den heftigen Aufprall wurde ein Loch in die Wand gerissen. Der 19-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Versorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen.