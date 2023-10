Vortrag „Gleichberechtigung = Frauensache?“ in Neuhofen

Der Vortrag von Gerhard Wagner beginnt mit den Worten von Johanna Dohnal, der ehemaligen Frauenministerin, „Ich denke, es ist Zeit daran zu erinnern, die Vision des Feminismus ist keine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- oder Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei oder Weiblichkeitswahn.“ Wagner bespricht die Unterschiede zwischen Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und Gleichstellung. Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten besitzen, unabhängig des Geschlechts. Gleichstellung bedeutet, eine Basis zu schaffen, damit alle Menschen exakt die gleichen Voraussetzungen haben, wobei Gleichbehandlung schwierig abzuhandeln ist, denn bei Gleichbehandlung werden die Eigenschaften und Charakteristiken in die Ausgangssituation nicht integriert.

Die Erwerbsarbeit ohne Zustimmung des Ehemanns können Frauen erst seit 1975 ausüben. Im Vortrag behandelt Wagner den Frauenanteil in der Politik – von 2.093 Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in Österreich sind 10 Prozent weiblich. In den 200 umsatzstärksten Unternehmen sind in Spitzenpositionen 22 Prozent Frauen und es gibt nur 10 Prozent Frauen in der Geschäftsführung. „Der Soziologe Ulrich Beck bringt das Thema auf den Punkt. Es wird darüber geredet, aber es tut sich nichts“, sagt Wagner. Laut der Quelle Ipsos Austria 2023 sind 57 Prozent der Österreicher der Meinung, dass in Sachen Gleichstellung schon genug getan wurde. Der Obmann des Vereins HeForShe erklärt jedoch, dass es nach Berechnungen noch 131 Jahre dauern wird, bis eine Gleichstellung zwischen Frau und Mann erfolgt.

Die Einteilung in männlich und weiblich erfolgt bereits in der Kindheit. Dies geschehe bei Süßigkeiten, die als Zielgruppe speziell Mädchen oder Jungs ansprechen, bei der Farbauswahl zwischen Blau und Rosa oder in der Spielzeugabteilung. Diese Klassifikation präge bereits in jungen Jahren. Wagner bespricht die Thematik Gleichstellung in jeglicher Sicht, denn Rechtsanspruch auf Väterkarenz gibt es erst seit 1990. Er erklärt, welche Vorteile Männer von mehr Gleichstellung erhalten würden, nämlich mehr Zeit für Familie in Bezug auf Väterkarenz, einen reduzierten Leistungs- und Erfolgsdruck, mehr Gestaltungsfreiheit in der Auswahl der Bildung und Karriere, mehr Raum für Selbstverwirklichung und eine positive Auswirkung auf die psychische und physische Gesundheit. Anschließend wurde mit dem Publikum darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass die Ausübung von Arbeiten und Funktionen nach Kompetenz und Fähigkeit erfolgen soll, unabhängig vom jeweiligen Geschlecht.