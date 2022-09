Erntedankfest mit anschließendem Bauernmarkt

Vollbild

Die Trachtenmusikkapelle Neuhofen umrahmte das Erntedankfest. Pfarr-Moderator Christoph Hofstätter (rechts außen) und Geschäftsführender Gemeinderat Peter Doersieb (hintere Reihe, Mitte) halfen bei der Organisation des Erntedankfestes. Das Erntedankfest wurde am Sonntag der Vorwoche von Klein und Groß mit Pfarr-Moderator Christoph Hofstätter (rechts außen) und Diakon Hans Braunshofer (links außen) in der Pfarrkirche Neuhofen mit anschließendem Bauernmarkt gefeiert. Die Segnung und die Messe wurden von Pfarrer Christoph Hofstätter und Diakon Hans Braunshofer abgehalten. Sichtbares Zeichen des Erntedankes ist die Erntekrone. Bürgermeisterin Maria Kogler (5. von links), Vizebürgermeister Josef Zehetgruber (4. von links) und der Geschäftsführende Gemeinderat Peter Doersieb (7. von links) stoßen auf ein gemeinsames Erntedankfest an. Gute Stimmung herrschte bei den Ständen der Katastralgemeinden. Vizebürgermeister Josef Zehetgruber (rechts außen) mit Helfern des Erntedankfestes. Pfarrer Christoph Hofstätter (Mitte) besuchte auch den Bauernmarkt nach der offiziellen Messe zum Erntedankfest. Geschäftsführender Gemeinderat Peter Doersieb mit einigen Besuchern und Ausstellern des Bauernmarktes.

