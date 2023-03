Sanfte Jazzklänge aus dem Gwölb

Schwungvolle Barmusik mit zarten Jazzklängen und einer warmen, sanften, aber zugleich ausdrucksstarken Gesangsstimme ertönten am Sonntag in Neuhofen aus dem Gwölb zu Feldpichl.

Das Gebäude bei Feldpichl 5, dessen Innenräume als Schaugewölbe dienen, ist 2005 durch das Unternehmen Gewölbebau Wagner entstanden. 2007 wurde dann der Verein KuK – Kunst und Kultur im Gwölb zu Feldpichl – gegründet. „Der gesamte Verein war sich einig, diese Location gehört für Veranstaltugen und Events genutzt. Seitdem machen wir regelmäßig Musikveranstaltungen und haben sicher schon um die 150 Events abgehalten. Für uns ist es wichtig, die Kultur in Neuhofen zu fördern und auch jungen Musikern eine Bühne zu bieten“, erklärt Gewölbe-Baumeister und Vereinsmitgründer Anton Wagner, der zurzeit die Burgruine Perwarth für zukünftige Events saniert. Die Gäste hatten einen genussvollen Vormittag für Gaumen und Ohren. Sie erfreuten sich am reichhaltigen Brunch-Buffet des Gasthauses Graf aus Winklarn und lauschten der rhythmischen Jazzmusik zu „SAY YES & keep swinging“.

Die beiden Musiker Eveline Skarek und Karl Schaupp präsentierten ihr vielfältiges musikalisches Repertoire an Musikstilen, die sowohl dem Jazz, Boogie, Rock’n’Roll, Fox und Samba zuzuordnen sind, und unterhielten mit Songs wie „Fly me to the moon“, „A night like this“, oder „Lullaby of Birdland“.

Der Verein freut sich sehr, dass wieder Veranstaltungen abgehalten werden dürfen. Jazzmusik ist besonders beliebt. Wir haben diesen Jazz-Brunch schon öfters veranstaltet und mit 75 Gästen immer ein ausverkauftes Haus“, sagt Wagner. „Wir hoffen auch auf viele Besucher am 26. Mai, dem Konzert von „NÖN sucht das Supertalent“-Kandidatin Paulina Steinlesberger. Sie wird ihre eigenen Songs präsentieren und auch gemeinsam mit der Band „Prime Time“ auftreten“, kündigt der Vorstand vom Verein, Dieter Weinstabl, weitere Veranstaltungen an.

Die Künstler Leo Schoder und Andreas Peham aus Ulmerfeld-Hausmening halten zudem ihre Ausstellung „S’Land hat 4 Vierteln“ im Gwölb zum Thema Niederösterreich 2022 ab. Quer durch das Bundesland führen ihre Werke in Form von Landschafts- und Architekturmotiven. Leo Schoder präsentiert Arbeiten in den verschiedensten Drucktechniken, wobei Andreas Peham vorwiegend Aquarelle und Zeichnungen präsentiert.

Weitere Veranstaltungen: Mäuschen Max liebt Farben sehr – eine stürmische Oster-Klanggeschichte, Datum: 2. April, Palmsonntag, 15 Uhr

Rockabilly & Old time Rock’n’Roll mit den Monkwood Boys, Datum: 22. April, Samstag, 19.30 Uhr

Konzert „PRIME TIME“ featuring Paulina Steinlesberger, Datum: 26. Mai, Freitag, 19.30 Uhr

Weitere Veranstaltungen und Anmeldung unter kuk@gewoelbebau-aw.at oder 0664/8963869.

