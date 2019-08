Der Stocksportverein Union Neuhofen/Ybbs veranstaltete in der Vorwoche sein traditionelles Stockturnier auf der Anlage in Schlickenreith.

Obmann Daniel Plank konnte dazu an zwei Tagen 15 Mannschaften aus den umliegenden Bezirken begrüßen. Am Sonntag folgte die Neuhofner Ortsmeisterschaft mit zehn Vereinen. Die Spieltage verliefen so spannend wie noch nie. Je fünf Moarschaften stellten sich in drei Durchgängen dem Wettstreit um die Pokale. Allerdings musste am Freitag das Match nach dem fünften Durchgang wegen Starkregens abgebrochen werden.

Zahlreiche freiwillige Helfer und Vereinsspieler sorgten für das leibliche Wohl der Spieler und der Besucher. Obmann Plank bedankte sich bei ihnen und auch bei den Sponsoren der Veranstaltung.