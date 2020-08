NÖN: Das Release-Datum für dein erstes Album steht nun fest: Wann ist es denn soweit?

Alexander Eder: Am 30. Oktober ist es so weit! Man kann das Album „Schlagzeilen“ aber schon vorbestellen auf Amazon, Saturn und Media Markt. Wir waren damit am ersten Tag auch schon auf Platz 17 in den deutschen Charts und Platz 1 in den Pop Charts Deutschland.

Was erwartet deine Fans auf der CD?

Eder: Sie erwarten 14 Songs inklusive „Your Man“ von „The Voice of Germany“. Es sind ehrliche Texte auf Deutsch und ein Mix aus Rock und Pop. Mir ist vor allem wichtig, dass sich die Leute in einen Song reinversetzen können und richtig in den Bann gezogen werden!

Welche Ziele hast du dir mit der CD gesteckt?

Eder: Mit dem Album selbst geht ein Riesentraum in Erfüllung. Ich hab mir natürlich einige weitere Ziele gesetzt, aber am Schönsten ist, es jetzt endlich die Songs live präsentieren zu können! Das tun wir bereits und wir freuen uns sehr über das sehr positive Feedback der Zuhörer/innen.

Gibt es dich jetzt auch wieder live zu sehen und zu hören?

Eder: Am 14. August sind wir in Steinakirchen und am 21. August auf Burg Clam, am 24. August am Donauinselfest und am 29. August beim „Läts fetz“ Open Air in Längenfeld in Tirol zu hören. Alle weiteren Termine gibt’s auf alexander-eder.at. Es ist schon wieder sehr viel geplant für die nächsten Monate.

Wie schwer ist es jetzt, coronabedingt, deine Musik zu promoten – wie erreichst du dein Publikum?

Eder: Natürlich erreicht man das Publikum jetzt in der Corona-Krise schwerer als vorher und wir mussten dutzende Konzerte absagen. Aber wir geben online Gas und auch live ist schon wieder einiges möglich – und schon bald werd ich wieder mal im Fernsehen sein! Außerdem bin ich in der Corona Krise auf Tiktok gekommen und hab jetzt in drei Monaten 120.000 neue Follower bekommen nur durch kurze Gesangsvideos.

Am vergangenen Freitag erschien wieder eine neue Single raus: Wie heißt sie und worum geht es darin?

Eder: Letzte Woche erschien „gut darin“ feat. The Buffalo Bells. „Ich bin wie ich bin und ich bleib, wie ich bin und ich bin, wie ich bin und richtig gut darin“ – diese Zeilen sprechen wohl für sich selbst. Wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht und ich denke, man merkt, wie viel Spaß wir hatten.