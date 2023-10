Breitbandausbau im südlichen Teil Neuhofens abgeschlossen

Für fünfzig Liegenschaften konnte von der BBRG, der Breitband Randegg GmbH im südlichen Teil von Neuhofen, in den Gebieten Schlickenreith, Fachwinkl, Hörtling, Pöttenberg, Miesberg und Stixing der Breitbandausbau ermöglicht werden. „Ziemlich genau vor einem Jahr begannen wir mit den Tiefbauarbeiten in Neuhofen. Seither wurden auf einer Trassenlänge von rund 10 Kilometern ca. 30 Kilometer Glasfaserkabel eingebracht und alle Haushalte angebunden“, berichtet Matthias Repper, Geschäftsführer der BBRG.

Auch Neuhofens Bürgermeisterin Maria Kogler freut sich über die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im ländlichen Raum. „Mit den Ausbauarbeiten der nöGIG im Ortskern und der Initiative der Breitband Randegg im südlichen Teil von Neuhofen haben wir zwei wichtige Schritte in Richtung Vollversorgung unserer Gemeinde gemacht. Mein Dank gilt an Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger für die Anbindung an die Breitband Randegg und an Matthias Repper für die reibungslose Abwicklung. Die restlichen noch fehlenden Gemeindegebiete sind bereits in Planung und sollen ebenfalls in den nächsten Jahren versorgt werden“, führt Bürgermeisterin Maria Kogler aus.