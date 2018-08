Wie seit einigen Jahren vorgesehen und mit den Gremien der Neuhofner Volkspartei abgestimmt, wird Bürgermeister Gottfried Eidler nach 23 Jahren mit Ende Dezember aus der Gemeindepolitik ausscheiden.

Vizebürgermeisterin Maria Kogler ist bereit, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen und wird dem Gemeinderat als seine Nachfolgerin vorschlagen werden . Eidler war von 2001 bis 2009 Vizebürgermeister und seither Bürgermeister. „Ich habe mit viel Erfahrung und einem engen Netzwerk an Kontakten gerne zum Wohle unserer Bevölkerung für die Gemeinde gearbeitet“, sagt Eidler.

Zahlreiche Projekte umgesetzt

Der Bürgermeister war ab 1995 bis 2009 in zahlreichen Gemeinderatsressorts tätig. Unter anderem im Prüfungsausschuss, in Finanz-, Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten sowie in den Bereichen Personal, Umwelt, Sport, Bildung und Kultur.

In den knapp zehn Jahren als Bürgermeister konnte Eidler zahlreiche Projekte zum Wohl der Bürger umsetzen. So die Behebung der Katastrophenschäden nach dem verheerenden Unwetter 2009. Es wurden Straßen, Öffentliche Plätze und Gebäude, das Freibad, Sportplätze und die Tennisanlage wieder instand gesetzt.

2009 und 2010 wurden der Schulzubau und die Erneuerung der Volksschulsporthalle vorgenommen. Weiters wurde 2011 das Rückhaltebecken errichtet. Seit heuer ist die Errichtung des Hauses Ostarrichi im Gang. Im Herbst wird auch der Baubeginn des Kindergarten-Zubaus und einer Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder sein.

Neuhofen als beliebte Wohngemeinde

Widmungen für die Fortsetzung beim Wohnbau samt Schaffung der erforderlichen Infrastruktur wie Straßen, Wasser-, Kanal-, Freizeiteinrichtungen, Spielplätzen sowie die Errichtung eines dritten Tennisplatzes sind in der Amtszeit von Eidler geschehen.

Ein großes Event in der Gemeinde war das Landestreffen 2017 der NÖ Feuerwehrjugend. „Ich danke der Feuerwehr Neuhofen für die großartige Organisation und Austragung dieser Veranstaltung“, sagt Eidler. Ein Thema ist auch die Widmung für die Ansiedlung von Betrieben, wodurch bis jetzt von Unternehmern zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden konnten.

Aber auch das Alleinstellungsmerkmal und die Außendarstellung der Gemeinde sind Themen. Gemeinsam mit dem Museums- und Kulturverein wurde das Erscheinungsbild der Gemeinde und ihrer Einrichtungen neu gestaltet und die Ausstellung im Museum laufend verbessert. Bei den vielen Planungen und den umgesetzten Maßnahmen konnte mit allen Förderstellen das beste Einvernehmen erzielt werden.

Besonders möchte Eidler die gute Zusammenarbeit mit den Abteilungen des Landes NÖ und die Unterstützung durch die Abgeordneten des Bezirkes hervorheben. „Als Bürgermeister freue ich mich über den hohen und zukunftstauglichen Standard unserer Bildungseinrichtungen sowie über das ausgeprägte und intensive Vereinsgeschehen“, sprach der Bürgermeister.