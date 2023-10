Ein heißer Kulturherbst startet in Neuhofen

Es folgt die Jugend Enquete Ostarrichi zum Thema „Die Zukunft ist weiblich“, am 18. Oktober um 8:30 Uhr, bei freiem Eintritt und das Seminar für Pädagoginnen von 14:30 bis 17:00 Uhr. Die Veranstaltung "Wenn das die Omi wüsste..." von Tricky Niki findet am 27. Oktober um 20 Uhr in der Sporthalle statt. In seinem Programm geht es um Vampire, die kein Blut sehen können und um heißblütige Drachen, die selbst Feuer fangen und über seine eigene Oma. Tricky Niki nimmt das Publikum mit in eine wundersame Welt voller Mysterien und schräger Pointen mit einem irrwitzigen Unterhaltungsmix aus Bauchreden, Stand-up-Comedy und Zauberkunst auf höchstem Niveau. Beim Konzert „Nacht der Lichter“ am 31. Oktober um 19:30 Uhr entführen sanfte Stimmen und gefühlvolle Musik von Veronika Brottrager, Christina Zehetgruber und Julia Krahofer sowie Martina und Robert Aigner, Lucia- Maria und Thomas Mayrhofer-Fröhlich und Michaela Danzer in einen besonderen Abend vor Allerheiligen. Das Festkonzert des Musikvereins Neuhofen am 11. November um 20 Uhr in der Sporthalle verspricht einen bunten Mix aus traditioneller und klassischer Blasmusik sowie Rhythmen aus modernen Arrangements.

Der Leopoldimarkt im Ostarrichi Kulturhof findet am 18. von 10 bis 18 Uhr und am 19. November von 8:30 bis 17 Uhr statt. Hier stellen regionale Produzenten ihr Kunsthandwerk vor. Neben dem umfassenden kreativen Angebot ist ebenfalls für das leibliche Wohl der Besucher und Besucherinnen sowie die musikalische Umrahmung gesorgt. Am 7. Dezember um 19:30 Uhr findet das alljährliche Adventkonzert „Auf dem Weg zur Krippe“ statt. Die Besucher und Besucherinnen werden von der Sängerrunde mit vorweihnachtlichen Liedern und Texten von der Familienmusik Teufel aus Windhag und von der Blech4tl BRASS in weihnachtliche Stimmung versetzt.