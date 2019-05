Die Freiwillige Feuerwehr Kornberg- Schlickenreith lud am vergangenen Wochenende zum Zeltfest mit einem Nassbewerb ein.

Das Kommando mit Kommandanten Andreas Wagner, seinem Stellvertreter Manfred Roseneder und dem Verwalter Thomas Schuller freute sich mit den Mitgliedern und Helfern über zahlreichen Besuch. Ein Bewerbsspektakel war sicher der Nassbewerb der am Samstag zahlreiche Gruppen und viel Publikum anlockte.Die Sieger sind die Bewerbsgruppe Kornberg.Schlickenreith 1 und in der Gästeklasse Hiesbach.

Am Abend boten die "Glorreichen Halunken" tolle Festzeltstimmung. Der Sonntag wurde mit einem Gottesdienst zelebriert von Pfarrer Helmut Prader und dem Ministranten Peter Doersieb vor der Kapelle beim Gasthaus Sandhofer begonnen. Danach folgte die Segnung der neuen Tragkraftspritze Marke Ziegler PFPM 10-1500. Kommandant Andreas Wagner erklärte warum man in Zeiten wie heute noch so ein Einsatzgerät benötigt. "Es gibt Einsatzsituationen wo man mit einem Tanklöschfahrzeug nicht mehr Arbeiten kann", sagte Wagner. Der anschließende Frühschoppen wurde von der Trachtenmusikkapelle Allhartsberg mit den Kapellmeistern Martin Schwarenthorer und Markus Mistelbauer- wie zuvor den Gottesdienst - musikalisch ausgerichtet.