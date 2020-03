"Der Ostermarkt ist die einzige Veranstaltung mit der wir sämtliche Aktivitäten am Tourismus-Sektor finanzieren", sagt Obmann Ernst Aigner. Man habe mit 4. und 5. April zwar nun einen Ersatztermin festgelegt, doch bezweifeln alle, die im Organisationskomitee tätig sind, dass die Krise bis dahin ausgestanden ist.

"Wir hatten 65 Aussteller - sogar aus Mitteldeutschland - die beim Ostermarkt ihre Produkte zum Verkauf anbieten wollten", berichtet Bürgermeisterin Maria Kogler, die ebenfalls bedauert, dass die Veranstaltung nicht zustande kam.

Für den Tourismusverein ist die Entscheidung zur Absage deshalb ein schwerer Schlag, weil er aus den Einnahmen die Wanderkarten aber auch die Erhaltung der Wanderwege in Neuhofen/Ybbs finanziert - ebenso die Beschilderung der Wege und die Instandhaltung der zahlreichen Rastgelegenheiten. Damit nicht genug, beschert der Entfall des Ostermarkts dem Verein auch noch einen großen finanziellen Verlust.

"Wir haben im Vorfeld viel Geld für Plakatdruck ausgegeben. Diese Kosten hätten wir durch die Standgebühren gedeckt, doch jetzt müssen wir diese den Ausstellern natürlich zurück erstatten", sagt Aigner.

Auch der Eierproduzent aus Ulmerfeld kann 4.000 Ostereier, die an die Besucher verteilt werden sollten, nun nicht an den Mann bringen.

Ob der Saisonstart des Ostarrichi-Museums am 24. April stattfinden wird, steht noch in den Sternen. Es wäre der Startschuss für eine vielseitige Museumssaison, denn das heurige Museumsjahr steht ja unter dem Thema „Faschismus & Nationalismus in Europa – Politik im Wandel (der Zeit)“.

"Die Eröffnung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt aber auf jeden Fall nachholen", kündigt Kogler an.