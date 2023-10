Voller Erfolg für die 9. Jugend Enquete Ostarrichi

So gab es einen interessanten Wissensaustausch mit der jüngsten Bürgermeisterin Niederösterreichs Bernadette Geieregger aus Kaltenleutgeben, die eloquent und offen über ihren Werdegang und ihre Entscheidung sprach, sich politisch zu engagieren. Mit der jungen Amstettner Musikerin PÄM diskutierten die Jugendlichen zu Körperbilder, das Hinterfragen von Normen und wie man ausgestattet mit einer großen Portion Selbstwert, selbstbewusst und selbstbestimmt seinen Weg gehen kann. Die Künstlerin und Stimmtrainerin Elisa Andessner gab viele Tipps und Anregungen, welchen Einfluss die Stimme hat, um Meinungen, Positionen und Anliegen zu vertreten und mit der großartigen jungen Amstettner Polizistin Abteilungsinspektorin Christiane Blaschke erfuhren die Jugendlichen viel Wissenswertes über die Polizei selbst, ihr Aufgabengebiet und was sie selbst bewogen hat, diesen beruflichen Weg einzuschlagen.

„Besonderen Dank gilt den zahlreichen Schülerinnen und Schüler, denn das Publikum war komplett gemischt, die höchst engagiert das Angebot angenommen haben. So nahmen die Schulen HAK Amstetten mit den Lehrern Reinhard Suchomel und David Sonnleitner, die HAK Waidhofen an der Ybbs mit Lehrerin Bettina Aichinger, die HAK Ybbs mit Lehrerin Christa Prichenfried und IT-HTL aus Ybbs mit Direktorin Hildegard Rumetshofer an der Jugend Enquete teil“, betont Helga Steinacher. Organisatorin Helga Steinacher, die seit vielen Jahren als Kulturvermittlerin das Museum Ostarrichi begleitet, hat diesmal selbst eine Diskussionsrunde übernommen und recherchierte gemeinsam mit dem jungen Publikum, warum im deutschsprachigen Wikipedia der Männeranteil an Biografien bei über 80 % und der Frauenanteil bei 17,5 % liegt. Mit den Jugendlichen ergaben sich spannende Gespräche und viele interessante Fragen.

„Wir verdanken den Lehrerinnen und Lehrern sehr viel. Denn ohne deren Engagement wäre diese Jugendveranstaltung nicht möglich“, ergänzt Helga Steinacher und freute sich sehr über das Lob für die tolle Organisation und den reibungslosen Ablauf. Dafür sorgten der Museumsverein Ostarrichi, mit Obmann Peter Doersieb und den Mitarbeiterinnen Katharina Eibensteiner, Julia Datzberger und Maria Wagenhofer. „Einen besonderen Dank gilt noch dem ausgezeichneten Fotografen Franz Jetzinger, der noch am Abend Vater einer Tochter geworden ist und somit das Thema der Jugend Enquete „Die Zukunft ist weiblich!“ wohl am intensivsten erlebt hat. Wir wünschen den jungen Eltern alles Gute, viel Geduld und Glück für die Zukunft“, gratulierte das gesamte Organisationsteam abschließend. Die Jugend Enquete war ein voller Erfolg für den engagierten Museumsverein Ostarrichi und der Gemeinde Neuhofen an der Ybbs.